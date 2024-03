Chiquititas: Miguel e Mili se encontram no orfanato

No capítulo da novela "Chiquititas" desta quinta-feira, 29, Mosca, Rafa e Binho entram na diretoria e dizem que Paçoca não pode ficar no orfanato. Carol e Eduarda conversam com os três. Carol decide que o garoto poderá ficar no orfanato.

Carmen descobre que Simão fugiu da fazenda. Marian diz para Carmen que Gabriela está diferente e toda hora pede para pentear o seu cabelo.

VEJA MAIS

Mili sonha que está com o pingente e que Gabriela aparece a chamando de filha. Porém, sempre que chega perto dela, Gabriela desaparece. Érica termina o namoro com Francis. Andreia diz para Junior que Diego não é filho dele e que pode explicar. Clarita escuta a conversa e conta para Beto.

Clarita conta sobre o que escutou para Junior. Diego vê Andreia conversando na porta do Café Boutique e vai atrás deles. Dois carros em alta velocidade passam na rua e um acidente acontece. Andreia grita o nome do filho. Diego é atropelado e Geraldo fica desmaiado dentro do carro.

Bia e Edgard saem ilesos. Edgard foge. Todos vão ao hospital. Diego e Geraldo são internados. Bia diz para Andreia e Junior que foi tudo culpa de Edgard. Mili recebe uma flor que tem no jardim e vai até o local. Miguel aparece e os dois se abraçam. Matilde entra no orfanato disfarçada para conversar com Ernestina. Miguel e Mili conversam.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)