Chiquititas: Matilde, Carmen, Cintia e Marian jogam partida de xadrez para desvendar o tesouro

No capítulo de "Chiquititas" desta quarta-feira, 28, os quatro homens se dizem guardiões do tesouro e confessam ser os quatro cavaleiros do apocalipse, os mesmos ilustrados nas pinturas que deram acesso à segunda sala secreta.

Eles informam que para ter acesso ao tesouro precisam passar por uma última tarefa: vencê-los em uma partida de xadrez. Os guardiões contam ainda que existe uma maldição envolvendo o tesouro e quem levar a fortuna para fora, também estará levando para o mundo a desgraça.

Pata, Vivi, Lúcia, Vivi, Thiago, Maria e Rafa gritam por ajuda. Mili, Mosca, Neco, Binho e Samuca correm atrás dos amigos e deixam o tesouro de lado. Carmen, Marian, Cintia e Matilde ficam no lugar e são ambiciosas por querer o tesouro maldito.

Teca não acompanha as amigas e diz que também quer parte do tesouro. Gabriela se encontra com Miguel e Simão, e mostra os documentos falsos de Carmen que encontrou.

Com os cavaleiros, Matilde, Carmen, Cintia e Marian jogam a partida de xadrez. Na sala do orfanato, Ernestina diz que na época em que esteve presa ouviu a irmã falar sobre um tesouro escondido no Raio de Luz. Carol questiona se as chiquititas estão atrás do tesouro. Teca desmaia, Marian se preocupa com a menina.

Matilde abandona o jogo para salvar a vida de Teca. Armando aparece e substitui Matilde na partida de xadrez. Carmen e Cintia não se preocupam com Teca. As crianças ressurgem no orfanato e são questionadas para saber onde estavam.

Carmen, Cintia e Marian vencem o jogo e podem entrar na sala onde está o tesouro, mesmo com os alertas dos cavaleiros sobre a maldição. No orfanato, as chiquititas contam para Carol e Junior sobre o tesouro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)