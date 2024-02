Chiquititas: Gabriela tenta fazer teste de DNA com Marian

No capítulo de "Chiquititas" desta segunda-feira (26) Matilde diz para Carmen e Cintia que desistiu do tesouro, pois quer recomeçar a vida em outro lugar e de uma nova maneira. Matilde diz que quer vender a tela do tesouro por 500 mil reais, pois precisará do dinheiro para morar fora do País.Shirley cogita morar com Cícero, Tati e Vivi.

Paçoca escuta Vivi e Samuca conversarem sobre um tesouro no orfanato. Bia diz para Ana que mudou de decisão e que irá morar com o pai e com Leandra. Bia garante que sempre irá visitar Ana, mas a garota fica triste.

Gabriela entra no quarto de Marian durante a noite e pega os fios de cabelo da menina no lixo, porém, Marian acorda e acende a luz. Gabriela inventa que foi ver se Marian estava bem e resolveu apenas limpar a mesa. Marian não acredita.

Marian escuta Gabriela dizer sozinha que agora é só levar o cabelo dela para o laboratório para fazer o exame de DNA.

Marian conta sobre o que viu para Carmen. A megera responde que está se preparando para isso há um tempo e que está na hora de colocar seu plano em prática.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)