Chiquititas: Junior se decepciona ao não encontrar a irmã; Tobias e Maria Cecília se casam

Na exposição de pinturas, Junior se depara com a mulher que se diz chamar Sofia e fica decepcionado ao ver que não se trata de sua irmã, Gabriela. Na escola, Mili, Pata, Vivi, Bia, Cris e Marian vão até a quadra para aprender a jogar vôlei. As meninas se deparam com Bel e Janu, que também estão lá.

Em outra sala, Mosca, Rafa, Binho e Thiago decidem começar a treinar artes marciais, onde Janjão, Tatu e André já praticam a modalidade. A aula está prestes a começar quando entra um novo aluno da escola e também dá aula de Artes Marciais, o garoto Fábio. Tobias e Maria Cecília se casam com um oficial em uma cerimônia pequena e simplista.

Eduarda vai ao casamento, mas assiste tudo escondida para que Maria Cecília não saiba de sua presença. Na aula de artes marciais, os meninos gostam de Fábio e o apelidam carinhosamente de China. Fábio derruba Janjão durante exercício e ganha ainda mais a empatia dos chiquititos. As meninas treinam vôlei e Pata não gosta de ter que fazer dupla com Janu, por determinação da professora.

Carol visita Dani. A aula de vôlei termina e a professora se despede. Mili diz que se trata de Fernanda Venturini. Bia fica eufórica ao saber que a professora é a melhor levantadora de vôlei do mundo e medalhista olímpica.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)