Chiquititas: Jottapê; veja o perfil do ator

João Pedro Corrêa, 23, também conhecido como MC Jottapê, iniciou a carreira artística em ‘Avenida Brasil’ (2012), onde interpretou Jerônimo. Posteriormente, assinou com o SBT e fez participação no remake de Chiquititas (2013).

Nos últimos anos, investiu na carreira de cantor e coleciona as músicas ‘Sentou e Gostou’ e ‘Nem Guindaste’, popularmente conhecidas no Brasil.

Desde 2029, o artista tem emplacado alguns trabalhos no streaming, principalmente na Netflix, onde protagoniza a série ‘Sintonia’ com o personagem Doni.

Jottapê também é casado com a dançarina e coreógrafa Estefany Boro, com quem tem a filha Athena, de cinco meses. Os artistas estão juntos desde 2019, pouco depois de o funkeiro ter um término atribulado com a influenciadora Ana Paula Souza, com quem namorou por quatro anos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)