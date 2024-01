Chiquititas: Duda e Pata procuram por Mosca; Carmen e Matilde decidem voltar a procurar o tesouro

Maria Cecília e Junior ficam aliviados com os ótimos resultados da vendagem do muffin, inspirado na receita do bolinho de Chico. Duda diz para Pata que podem procurar Mosca, pois o motorista dele pode levá-los a qualquer lugar.

Shirley vai ver o namorado, Cícero, e reconhece Mosca e Marian. Bruno aparece na porta do orfanato e conversa com a filha, Dani, que fica temerosa. Bruno diz que conseguiu um excelente emprego, que está com saudade dela e que poderá dar a ela a vida que a pequena merece.

Duda pergunta se Pata não gosta de Marian por estar interessada nele. Pata fala que isso é uma besteira. Dani pede uma boneca nova. Bruno tenta levar Dani até a sorveteria, mas Chico aparece e diz que possui ordens para não deixá-la sair com ele. Shirley diz que Marian e Mosca podem passar a noite na casa dela. Carmen e Matilde decidem voltar a procurar o tesouro sem Cintia. No túnel do orfanato, Carmen e Matilde tentam derrubar uma parede onde acreditam que está o tesouro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)