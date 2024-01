Chiquititas: Veja como está Pierre Bittencourt, ator que fez Mosca na primeira versão da novela

Pierre Bittencourt, 39 anos, mais lembrado como o chiquito Mosca, da primeira versão de ‘Chiquititas’ (1997-2001), iniciou a carreira aos 3 anos de idade e, até hoje permanece na tão amada profissão, somando mais de dez peças de teatro, outras duas novelas e uma participação no seriado ‘Carcereiros’ (2019) da Globo.

Na trama infanto juvenil, o ator esteve presente nas cinco fases da novela, fazendo o papel de irmão da Pata e amigo de Rafa e Binho. Além das novelas, Pierre integra há 16 anos o elenco do programa de humor ‘A Praça é Nossa’, apresentado por Carlos Roberto.

VEJA MAIS

Desde 2007, tem mergulhado em trabalhos como dublador. Ele foi responsável por dar voz à atriz trans Laverne Cox no reality show ‘Glam Masters’, exibido no Brasil pelo Lifetime. Pierre também emprestou sua voz a Gary, protagonista do desenho 'Final Space' (2018-2021), da Netflix, e ao vilão Killmonger, do filme 'Pantera Negra' (2018). Atualmente, ele dubla Bill Carlton em 'Texas Metal', série do Prime Video.

O Mosca de ‘Chiquititas’ está presente até os dias de hoje na vida de Pierre Bittencourt. Para ele, nem mesmo o remake feito pelo SBT em 2013 fez com que o público se esquecesse do menino do orfanato Raio de Luz.

"Chiquititas foi a fase mais marcante da minha vida. Foi a minha faculdade cênica. Foram quatro anos de novela, sendo protagonista masculino, com grande repercussão. Não terei outro trabalho desse porte – quatro anos, vida na Argentina, protagonismo, 12 anos de idade. Foi o melhor trabalho e a melhor fase da minha vida", contou em entrevista à revista Quem.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)