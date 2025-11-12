Ator de 'Terra Nostra' se afastou das novelas após um relacionamento abusivo; saiba quem é

Longe da TV desde 2012, Fábio Dias, que interpretou Amadeu Bertoni, no sucesso de 1999 da TV Globo, “Terra Nostra”, conta que se afastou das novelas após um relacionamento abusivo vivido na época em que esteve nos holofotes.

O primeiro trabalho de Fábio na televisão foi na série “Brida”, exibida na extinta TV Manchete, em 1998. Porém, foi na novela “Terra Nostra”, atualmente reexibida em uma edição especial da Globo, que o ex-ator teve destaque na carreira, na década de 90.

Sucesso repentino

Na trama, Fábio vive um par romântico com Hortência, uma imigrante espanhola interpretada por Cláudia Raia, além de trabalhar ao lado de grandes nomes como Thiago Lacerda, Raul Cortez e Antonio Fagundes.

Em entrevista à revista Quem, Fábio Dias contou que a participação em “Terra Nostra” foi uma transformação na sua vida:

“Eu saí do anonimato e, de repente, precisava de seguranças para sair de lugares públicos. Aprendi muito em poucos meses, e isso virou minha vida de cabeça para baixo — para melhor", destacou o ex-ator.

Outros trabalhos de Fábio Dias na televisão

Além da série “Brida” e da novela “Terra Nostra”, Fábio Dias participou de outros trabalhos na televisão:

A Casa das Sete Mulheres (2003)

Canção de amor e saúde (2009)

Carrossel (2012)

Relacionamento abusivo e o afastamento das novelas

Mesmo com todo o sucesso adquirido em seus trabalhos nas novelas, o ator revelou que um relacionamento abusivo o afastou das telinhas e de seus colegas de trabalho. "Era uma relação doentia. Eu não podia participar de eventos, nem conversar com colegas de elenco. Fui me isolando. Dizia não para tudo", contou Fábio.

Ele relembra que todo o afastamento decorrente do relacionamento fez com que não fosse mais chamado para nenhum outro trabalho na televisão. “Ela me convenceu a comprar uma fazenda e fiquei lá, longe de tudo. Quando percebi, já estava fora da profissão. Depois de tantos 'nãos', as pessoas também se afastaram. No fim, fui descartado", relembrou.

O casamento terminou de forma conturbada, envolvendo perdas financeiras e emocionais.

Vida longe da televisão

Atualmente, o ex-galã é empresário do setor de cosméticos em Rio Claro, interior de São Paulo, onde vive com a esposa e dois filhos. Entre seus clientes, está a influenciadora Virgínia Fonseca.

Fábio Dias acumula mais de 260 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde compartilha ensaios fotográficos, além de registros ao lado dos filhos e memórias de seus trabalhos na TV.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)