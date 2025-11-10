Ator Jeremy Renner é acusado por cineasta de enviar nudes sem permissão

A cineasta chinesa Yi Zhou usou as redes sociais, nesta semana, para publicar um desabafo no qual faz uma série de acusações contra o ator norte-americano Jeremy Renner, conhecido por interpretar o personagem Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel.

Segundo ela, o ator teria ultrapassado limites durante o contato entre os dois, relatando que ele enviou 'fotografias pessoais e íntimas' sem que houvesse consentimento. O primeiro contato entre eles ocorreu em junho deste ano.

“Quando alguém, não importa o quão poderoso ou famoso seja, envia material sexualmente explícito não solicitado a um estranho, isso é um abuso de limites”, escreveu Yi Zhou.

A diretora afirmou ainda que, mesmo após o episódio, manteve um relacionamento com o ator e chegou a convidá-lo para participar de dois de seus projetos cinematográficos.

Em uma reunião de trabalho, segundo ela, Renner teria se exaltado após consumir uma garrafa de vinho. “Tive que me trancar em um quarto para ficar segura, rezando para que ele não entrasse à noite, pois estava realmente furioso. Não disse uma palavra, estava com muito medo pela minha vida”, relatou.

Yi Zhou acrescentou que, ao tentar confrontar o ator sobre o comportamento dele, teria sido ameaçada. “Ele disse que acionaria o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) contra mim. Me chocou e assustou profundamente”, declarou.