Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Dia dos Namorados: confira 5 novelas turcas para maratonar neste final de semana

Essas produções prometem apresentar um universo cheio de tramas intensas, seduções e reviravoltas

Victoria Rodrigues
fonte

Protagonistas Aslı e Engin na novela “Berço de Ouro”. (Foto: Reprodução/ Netflix)

Se você está procurando criar um clima de romance com o seu namorado ou namorada neste final de semana, uma boa dica é assistir a algumas novelas turcas emocionantes que estão fazendo sucesso entre o público do Brasil. Com tramas intensas, seduções arrebatadoras e diversas reviravoltas que prometem deixar qualquer um sem fôlego, essas produções vão fazer com que os casais entrem no clima nesta semana do Dia dos Namorados.

As novelas turcas, que também são conhecidas apenas como "dizi" deixaram de serem reproduzidas apenas na Turquia para se tornarem um vício favorito em plataformas brasileiras, como Netflix, Globoplay e HBO Max. Confira a seguir algumas dicas de novelas turcas românticas:

VEJA MAIS

image Novelas turcas: veja uma lista de produções emocionantes para assistir no Globoplay
Veja detalhes de 'Leyla: Sombras do Passado', 'Mãe', 'O Último Verão' e 'Hercai: Amor e Vingança', disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Globo

image Conheça a novela turca 'Berço de Ouro', Top-10 da Netflix no Brasil
Aslı Enver, Engin Akyürek, Serkan Altunorak estão no elenco principal

image Conheça todas as novelas turcas dubladas em português disponíveis na Globoplay
Plataforma conta com produções estreladas por Can Yaman, Demet Özdemir, Özge Gürel e Burak Deniz

Conheça 5 novelas turcas para assistir neste final de semana:

  • Força de Mulher (2017) 

image A novela "Força de Mulher" está disponível na HBO Max. (Foto: Reprodução/ HBO Max)

A novela “Força de Mulher” conta a história comovente da viúva Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci), que foi abandonada pela mãe quando tinha apenas 8 anos de idade e agora possui dois filhos. Além do falecimento do marido, ela também chega a perder a avó e o pai, dando início a obrigação de lutar pelos desafios que a vida lhe impôs, até que ela se apaixona por Evren, o que faz mudar o rumo dos acontecimentos.

  • Yargi: Segredos de Família (2021) 

image A novela "Yargi: Segredos de Família" está disponível na HBO Max. (Foto: Reprodução/ HBO MAX)

Na produção "Yargi: Segredos de Família (2021)", a protagonista Celina, interpretada pela atriz Pınar Deniz, é uma advogada que não acredita na justiça e acha que pode passar por cima das regras por ser da elite. Em meio à trama, ela conhece Isaque (Kaan Urgancıoğlu) que a contratou para defender o irmão Saulo (acusado de matar uma mulher), e é assim que os dois ficam interligados, unindo famílias e segredos. 

  • Promessa do Paraíso (2023) 

image A novela "Promessa do Paraíso" está disponível na Disney +. (Foto: Reprodução/ Disney +)

A novela “Promessa do Paraíso” acompanha a história de Nisan (Asli Enver), uma mulher infeliz, doente e perdida que descobre uma seita misteriosa enquanto busca por sua amiga que desapareceu após uma sessão de cura espiritual. Depois de tentar acabar com muitas dúvidas em um enredo amarrado em diversos mistérios, ela acaba se encantando por Tufan (Mehmet Günsür), um dos membros mais enigmáticos da seita. 

  • Berço de Ouro (2025)

image A novela "Berço de Ouro" está disponível na Netflix. (Foto: Reprodução/ Netflix)

A produção audiovisual "Berço de Ouro" narra a vida do personagem Osman (Engin Akyürek), um empresário rico que construiu toda a sua fortuna do zero e ameaça a elite de Istambul. Até que, em um certo momento da trama cinematográfica, ele conhece a linda Nihal (Asli Enver), que é uma diplomata de família tradicional muito diferente da dele, o que faz com que a novela transite entre o romance nesses dois mundos diferentes.

  • Leyla (2025) 

image A novela "Leyla" está disponível no Globoplay. (Foto: Reprodução/ Globoplay)

A novela "Leyla" é uma versão turca adaptada da produção de Avenida Brasil, que gira em torno da vingança de Leyla (Cemre Baysel), que assim como a personagem Nina (Débora Falabella) também foi abandonada após perder o pai, por culpa da madrasta Nur (Gonca Vuslateri). E, assim como foi produzida no Brasil, a produção também aborda questões de amor que envolvem fantasmas do passado para confundir Leyla.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novelas turcas

maratona

romance

produções

dia dos namorados
Novela Turca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

VÍDEO: Alok desembarca em Belém para apresentação no Parárraiá nesta sexta-feira (12)

Apresentação no estacionamento do Mangueirão deve contar com o tradicional espetáculo de drones promovido pelo DJ

12.06.26 18h10

Festival

Arraial de Belém abre espaço para o primeiro Festival de Toadas do município com formato inédito

Evento na Praça Waldemar Henrique reúne 14 grupos da Grande Belém divididos nas nações Tucano e Gavião

12.06.26 15h55

MÚSICA

Artista paraense Juyè lança o álbum ‘Visto por Último’ e canta a liberdade dos amores sem rótulos

Misturando a essência de suas origens à música urbana, a artista se consolida como uma das vozes mais potentes da cena atual ao lançar projeto focado na maturidade emocional e nas relações modernas

12.06.26 13h00

CINEMA

Exibição de 'O Tubarão Martelo' movimenta o domingo no Festival de Alter do Chão

A Sala Allana Fernandes recebe a exibição gratuita de animação infantil, com a presença do diretor Cláudio Fraga para um bate-papo exclusivo com o público

12.06.26 12h40

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (12/06)?

O filme "Por Toda A Minha Vida" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

12.06.26 11h00

Celebridades

Selton Mello manda recado para Jennifer Lopez após fala sobre o filme 'Ainda Estou Aqui'

A cantora revelou que a produção a ajudou a lidar com a separação. Selton Mello e Fernanda Torres, do elenco, reagiram à declaração

12.06.26 14h06

FAMOSOS

Entenda por que a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve de retirar nódulo do rosto

Graciele contou que viveu momentos de grande tensão antes da cirurgia

12.06.26 8h32

COPA DO MUNDO

Shakira domina votação de revista e Dai Dai é eleita melhor canção das Copas do Mundo

cantora colombiana apareceu também no segundo lugar do ranking graças a Waka Waka

12.06.26 8h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda