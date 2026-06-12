Dia dos Namorados: confira 5 novelas turcas para maratonar neste final de semana

Se você está procurando criar um clima de romance com o seu namorado ou namorada neste final de semana, uma boa dica é assistir a algumas novelas turcas emocionantes que estão fazendo sucesso entre o público do Brasil. Com tramas intensas, seduções arrebatadoras e diversas reviravoltas que prometem deixar qualquer um sem fôlego, essas produções vão fazer com que os casais entrem no clima nesta semana do Dia dos Namorados.

As novelas turcas, que também são conhecidas apenas como "dizi" deixaram de serem reproduzidas apenas na Turquia para se tornarem um vício favorito em plataformas brasileiras, como Netflix, Globoplay e HBO Max. Confira a seguir algumas dicas de novelas turcas românticas:

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Conheça 5 novelas turcas para assistir neste final de semana:

Força de Mulher (2017)

A novela "Força de Mulher" está disponível na HBO Max. (Foto: Reprodução/ HBO Max)

A novela “Força de Mulher” conta a história comovente da viúva Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci), que foi abandonada pela mãe quando tinha apenas 8 anos de idade e agora possui dois filhos. Além do falecimento do marido, ela também chega a perder a avó e o pai, dando início a obrigação de lutar pelos desafios que a vida lhe impôs, até que ela se apaixona por Evren, o que faz mudar o rumo dos acontecimentos.

Yargi: Segredos de Família (2021)

A novela "Yargi: Segredos de Família" está disponível na HBO Max. (Foto: Reprodução/ HBO MAX)

Na produção "Yargi: Segredos de Família (2021)", a protagonista Celina, interpretada pela atriz Pınar Deniz, é uma advogada que não acredita na justiça e acha que pode passar por cima das regras por ser da elite. Em meio à trama, ela conhece Isaque (Kaan Urgancıoğlu) que a contratou para defender o irmão Saulo (acusado de matar uma mulher), e é assim que os dois ficam interligados, unindo famílias e segredos.

Promessa do Paraíso (2023)

A novela "Promessa do Paraíso" está disponível na Disney +. (Foto: Reprodução/ Disney +)

A novela “Promessa do Paraíso” acompanha a história de Nisan (Asli Enver), uma mulher infeliz, doente e perdida que descobre uma seita misteriosa enquanto busca por sua amiga que desapareceu após uma sessão de cura espiritual. Depois de tentar acabar com muitas dúvidas em um enredo amarrado em diversos mistérios, ela acaba se encantando por Tufan (Mehmet Günsür), um dos membros mais enigmáticos da seita.

Berço de Ouro (2025)

A novela "Berço de Ouro" está disponível na Netflix. (Foto: Reprodução/ Netflix)

A produção audiovisual "Berço de Ouro" narra a vida do personagem Osman (Engin Akyürek), um empresário rico que construiu toda a sua fortuna do zero e ameaça a elite de Istambul. Até que, em um certo momento da trama cinematográfica, ele conhece a linda Nihal (Asli Enver), que é uma diplomata de família tradicional muito diferente da dele, o que faz com que a novela transite entre o romance nesses dois mundos diferentes.

Leyla (2025)

A novela "Leyla" está disponível no Globoplay. (Foto: Reprodução/ Globoplay)

A novela "Leyla" é uma versão turca adaptada da produção de Avenida Brasil, que gira em torno da vingança de Leyla (Cemre Baysel), que assim como a personagem Nina (Débora Falabella) também foi abandonada após perder o pai, por culpa da madrasta Nur (Gonca Vuslateri). E, assim como foi produzida no Brasil, a produção também aborda questões de amor que envolvem fantasmas do passado para confundir Leyla.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)