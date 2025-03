Conheça a novela turca 'O Famoso Alfaiate'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "O Famoso Alfaiate", também conhecida pelo título original "Terzi", acompanha a história de um jovem que herdou o dom e os talentos do avô para a alfaiataria. Além disso, ele tem que tocar o grande negócio e manter o nome vivo do avô que faleceu.

A dizi é estrelada por Çağatay Ulusoy, Salih Bademci e Şifanur Gül. Eles são dirigidos por Cem Karcı, que também dirigiu a novela turca "Hercai: Amor e Vingança". Além disso, o roteiro é assinado por Rana Mamatlıoğlu e Bekir Baran Sıtkı, que também escreveram a história da produção turca "Kübra".

Confira os detalhes da novela turca "O Famoso Alfaiate"

Trailer da novela turca "O Famoso Alfaiate"

Sinopse da novela turca "O Famoso Alfaiate"

Um jovem tem o mesmo talento do avô, que era um famoso alfaiate em Istambul. Depois que o senhor morre, Peyami (Çağatay Ulusoy) tem que continuar o negócio que foi herdado. O que ele não sabia é a sua vida estava para mudar por conta dos segredos que vão precisar ser levados para o túmulo.

Além de saber sobre o passado do seu avô, ele começa a viver uma situação que não pode ser revelada para ninguém, já que depois que começou a dar andamento na loja do avô, ele é procurado pela noiva do melhor amigo, já que ele é a pessoa certa para fazer o vestido de casamento dela. Esvet (Şifanur Gül) e Peyami vão ter que viver uma relação nada convencional e em segredo, apesar dos dois estarem acostumados com uma vida de exposição e holofotes.

Qual a classificação da novela turca "O Famoso Alfaiate"?

A série é indicada para pessoas maiores de 16 anos.

Qual o gênero da novela turca "O Famoso Alfaiate"?

A dizi é classificada como Drama.

Qual o elenco da novela turca "O Famoso Alfaiate"?

O elenco principal da dizi é formado por Çağatay Ulusoy, Salih Bademci e Şifanur Gül.

O ator Çağatay Ulusoy é um dos protagonistas da novela turca 'O Famoso Alfaiate', disponível na Netflix (Reprodução / Instagram @cagatayulusoy)

A atriz Şifanur Gül é uma das protagonistas da novela turca 'O Famoso Alfaiate', disponível na Netflix (Reprodução / Instagram @sifanurgull)

O ator Salih Bademci é um dos protagonistas da novela turca 'O Famoso Alfaiate', disponível na Netflix (Reprodução / Instagram @bademcisalih)

Quantos episódios tem a novela turca "O Famoso Alfaiate"?

A dizi tem 3 temporadas, com o total de 23 episódios.

Onde assistir à novela turca "O Famoso Alfaiate"?

A novela está disponível na Netflix.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)