Nosso Tom celebra 25 anos com show gratuito na Praça do Carmo

O grupo Nosso Tom dá continuidade às comemorações de seus 25 anos de trajetória com um novo show gratuito em Belém. A apresentação será na próxima sexta-feira (26), às 18h, na Praça do Carmo.

O evento integra o projeto Pelas Ruas de Belém e busca transformar a rotina da cidade em celebração coletiva. A expectativa é de que diversas de pessoas participem da programação, marcada pela música e pela memória afetiva construída ao longo da história da banda.

VEJA MAIS

Trajetória do grupo Nosso Tom

Fundado em Belém, o grupo tem origem nas esquinas que marcaram sua formação e alcançou projeção nacional com a difusão do samba amazônico em rádios e plataformas digitais. Ao longo da carreira, o Nosso Tom soma mais de 2 milhões de reproduções na internet e reúne gerações de fãs.

Programação do evento

Além do show, a noite contará com uma feira criativa com marcas locais e ações de inclusão e sustentabilidade:

Espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD);

Intérpretes de Libras durante a apresentação;

Segurança reforçada;

Ações do projeto E+ Reciclagem, que incentiva o descarte correto de resíduos e oferece desconto na conta de energia.

Serviço

Evento: Nosso Tom 25 Anos – Pelas Ruas de Belém

Data: Sexta-feira, 26 de setembro

Local: Praça do Carmo, Belém – PA

Horário: 18h

Entrada: gratuita

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)