Nosso Tom celebra 25 anos com show gratuito na Praça do Carmo
Banda paraense se apresenta nesta sexta (26), às 18h, dentro do projeto Pelas Ruas de Belém
O grupo Nosso Tom dá continuidade às comemorações de seus 25 anos de trajetória com um novo show gratuito em Belém. A apresentação será na próxima sexta-feira (26), às 18h, na Praça do Carmo.
O evento integra o projeto Pelas Ruas de Belém e busca transformar a rotina da cidade em celebração coletiva. A expectativa é de que diversas de pessoas participem da programação, marcada pela música e pela memória afetiva construída ao longo da história da banda.
Trajetória do grupo Nosso Tom
Fundado em Belém, o grupo tem origem nas esquinas que marcaram sua formação e alcançou projeção nacional com a difusão do samba amazônico em rádios e plataformas digitais. Ao longo da carreira, o Nosso Tom soma mais de 2 milhões de reproduções na internet e reúne gerações de fãs.
Programação do evento
Além do show, a noite contará com uma feira criativa com marcas locais e ações de inclusão e sustentabilidade:
- Espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD);
- Intérpretes de Libras durante a apresentação;
- Segurança reforçada;
- Ações do projeto E+ Reciclagem, que incentiva o descarte correto de resíduos e oferece desconto na conta de energia.
Serviço
- Evento: Nosso Tom 25 Anos – Pelas Ruas de Belém
- Data: Sexta-feira, 26 de setembro
- Local: Praça do Carmo, Belém – PA
- Horário: 18h
- Entrada: gratuita
(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)
