O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nosso Tom celebra 25 anos com show gratuito na Praça do Carmo

Banda paraense se apresenta nesta sexta (26), às 18h, dentro do projeto Pelas Ruas de Belém

Gustavo Vilhena*
fonte

A apresentação gratuita será nesta sexta (26), na Praça do Carmo, na Cidade Velha, em Belém. (Igor Mota)

O grupo Nosso Tom dá continuidade às comemorações de seus 25 anos de trajetória com um novo show gratuito em Belém. A apresentação será na próxima sexta-feira (26), às 18h, na Praça do Carmo.

O evento integra o projeto Pelas Ruas de Belém e busca transformar a rotina da cidade em celebração coletiva. A expectativa é de que diversas de pessoas participem da programação, marcada pela música e pela memória afetiva construída ao longo da história da banda.

Trajetória do grupo Nosso Tom

Fundado em Belém, o grupo tem origem nas esquinas que marcaram sua formação e alcançou projeção nacional com a difusão do samba amazônico em rádios e plataformas digitais. Ao longo da carreira, o Nosso Tom soma mais de 2 milhões de reproduções na internet e reúne gerações de fãs.

Programação do evento

Além do show, a noite contará com uma feira criativa com marcas locais e ações de inclusão e sustentabilidade:

  • Espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD);
  • Intérpretes de Libras durante a apresentação;
  • Segurança reforçada;
  • Ações do projeto E+ Reciclagem, que incentiva o descarte correto de resíduos e oferece desconto na conta de energia.

Serviço

  • Evento: Nosso Tom 25 Anos – Pelas Ruas de Belém
  • Data: Sexta-feira, 26 de setembro
  • Local: Praça do Carmo, Belém – PA
  • Horário: 18h
  • Entrada: gratuita

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

