Nos Estados Unidos, Gil do Vigor testa positivo para covid-19

Mais um famoso testou positivo para a covid-19, que voltou a subir de forma preocupante no mundo. Assim como em momentos críticos da pandemia, uma avalanche de famosos testou positivo para o vírus nos últimos dias. O mais novo nome a confirmar o diagnóstico foi Gil do Vigor. O ex-BBB começou a passar mal na noite de quarta-feira (5), e chegou a ir até um hospital. Nesta quinta, ele comunicou o resultado do exame nas redes sociais.

VEJA MAIS

Após o Natal, dezenas de artistas e famosos usaram as redes sociais para relatar que se infectaram com a nova variante do coronavírus. Entre eles, Caetano Veloso, Duda Beat, Gusttavo Lima, Glória Groove, Teresa Cristina, Luis Lobianco, Ronaldo Fenômeno e Preta Gil.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Gusttavo Lima testa positivo para Covid-19 e adia shows]]