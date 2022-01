Covid-19: Gloria Groove afirma que está com sintomas amenos

A cantora Gloria Groove usou o Stories do Instagram, nesta quarta-feira, 5, para falar como está lidando com a covid-19. Ela foi diagnosticada com a infecção na última segunda-feira, 2. Ela recomendou aos fãs que estão voltando de festas de réveillon, que realizem o teste para a doença.

"Passando para tranquilizar vocês porque, como alguns de vocês já sabem, eu testei positivo para covid-19 na última segunda-feira. Tenho alguns sintomas, mas que são amenizados e controlados com medicamentos, isso atribuo ao fato de estar vacinado", disse.

"Se você está voltando da viagem de fim de ano, da praia, do sítio, da cachoeira, se teste, é muito importante pra você se cuidar e cuidar de quem está do seu lado. A gente está vivendo uma epidemia dentro de uma pandemia, não se sabe se é gripe, covid, ressaca. Mas, na dúvida, vamos nos testar e ficar seguros com essa informação", continuou.

"Estou bem, me cuidando, estou me sentindo muito melhor, hoje é o meu melhor dia. Logo logo estou de volta. Estou em casa tomando muita vitamina, muita água. Ontem assisti três filmes que queria muito ver", finalizou.