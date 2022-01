Christiane Pelajo testa positivo para a covid-19 de novo

Christiane Pelajo se preparava para voltar a apresentar o jornal "Edição", da Globo News, na próxima quinta-feira, 6, mas ao realizar um teste de covid-19, foi diagnosticada pela segunda vez com a doença após voltar do réveillon em Alagoas.

A primeira infecção ocorreu em setembro, quando ela contou que "ficou muito fraca" e chegou a "desmaiar no hospital". Mas, dessa vez, ela relata que a doença está mais branda e atribui ao fato de ter tomado as duas doses da vacina.

Christiane teve folga no fim de ano e diz que permaneceu isolada com o namorado, mas, mesmo assim, foi infectada novamente. Ela usou o perfil do Instagram para comentar o assunto. O post finaliza com um incentivo para a população se vacinar: