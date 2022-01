Israel, da dupla com Rodolffo, cancela shows porque está com Covid

O sertanejo Israel, da dupla com o ex-BBB 21 Rodolffo, também entrou para a lista das celebridades que foram diagnosticadas com Covid-19 logo após o réveillon. Gusttavo Lima, Gloria Groove e Christiane Pelajo também estaram positivo para a doença.

A assessoria da dupla sertaneja divulgou que Israel apresenta apenas sintomas leves e se recupera na casa dele, em Goiás.

Israel usou o Stories do Instagram para mandar recado aos fãs: "Galera, tô bem! Em casa, isolado, com sintomas leves só. Obrigado pelas mensagens. Logo tamo de volta. Se cuidem".

Aa dupla adiou os shows que seriam realizados em Com a agenda de shows retomada, os dois precisaram adiar as próximas apresentações, que aconteceriam em cidades do Espírito Santo e da Paraíba.

“Israel & Rodolffo informam que os shows que aconteceriam em Linhares/ES (07), Guarapari/ES (08), Cariacica (08) e João Pessoa/PB (09) serão adiados por motivos de saúde. O cantor Israel, junto de alguns integrantes da equipe, testou positivo para covid-19 e todos cumprem isolamento em casa com sintomas leves”, diz a nota divulgada.