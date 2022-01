Jojo Todynho testa positivo para covid após achar que estava com enxaqueca

Em meio ao novo surto de covid-19 entre os famosos, a cantora Jojo Todynho usou suas redes sociais para relatar que testou positivo para o vírus e aproveitou para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. "Em respeito aos meus fãs e aos meus familiares, meus contratantes, eu vim aqui me pronunciar, porque eu já vinha gripada já logo após o Réveillon, mas não imaginava. Achei que era por conta da minha bronquite ou por causa da minha enxaqueca", explicou ela. As informações são do Splash.

Para tranquilizar seus seguidores, ela afirmou que estava bem e que está se cuidando. "Nunca passou na minha mente que eu teria positivado. Ontem estive no médico, eu estava com muita dor de cabeça. Hoje que consegui ligar a luz. Achei que era enxaqueca atacada. Positivei, mas estou me cuidando direito e estou com acompanhamento médico", afirmou.