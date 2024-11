Nojo na gravidez: Entenda a briga entre Giselle Itié e Guilherme Winter

Recentemente a atriz Giselle Itié chocou a internet ao revelar os problemas conjugais que sofreu com Guilherme Winter, seu ex-marido. De acordo com Giselle, durante a gravidez, Winter sentia nojo dela e não gostava de se aproximar dela.

A revelação foi feita durante um bate-papo no podcast Exaustas. Gisele contou detalhes dos problemas que teve durante a gestação ao lado de Samara Felippo e Carolinie Figueiredo.

“Ele sentiu muito nojo do meu corpo. Ele falava isso, que sentia nojo de algum cheiro que [meu corpo] exalava”, contou a atriz.

Ainda de acordo com Giselle, por conta do afastamento do marido, ela acabou se envolvendo com outro homem, que transou com ela durante o período em que estava grávida.

“Ele realmente não chegou perto de mim. Só que teve um outro que chegou perto. E foi aí, grávida, que tive meu primeiro squirt [orgasmo]”, afirmou.

O que diz Guilherme Winter

Após a repercussão das revelações de Giselle, Winter, que também é ator, fez um pronunciamento nas redes sociais desmentindo as falas da ex-esposa. Guilherme, tudo o que Giselle contou é mentira.

“Gostaria de me pronunciar sobre uma recente mentira que circulou sobre minha vida. Essa afirmação é apenas mais uma inverdade que não reflete a realidade”, começou.

O ex-marido de Giselle também negou outras acusações da atriz, que se referiu como mãe solo, insinuando que ele não teria participação na criação de seu filho.

“Nunca vim em rede social me queixar das mazelas que sofri/sofro ou das inúmeras mentiras ditas acolá; como, por exemplo: ser mãe solo. Levo minha vida com discrição e respeito, principalmente em relação ao meu filho... “Minha preocupação sempre foi e sempre será o seu bem-estar: busco ser um pai exemplar, oferecendo bons exemplos e estando presente em sua vida. O que realmente importa é que meu filho crescerá e formará suas próprias conclusões, fundamentadas em suas experiências e vivências”, esclareceu.

Giselle Itié e Guilherme Winter começaram a se relacionar em 2015, mas se separaram em 2020. O único filho da relação se chama Pedro, que nasceu em março de 2020.