Ney Matogrosso faz deboche de boatos sobre seu estado de saúde

Usando de ironia para responder boatos, o cantor Ney Matogrosso divertiu seus seguidores nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (8). Acontece que diversas notícias que circularam pela imprensa informaram que ele estaria internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor).

Os fãs do artista ficaram preocupados, mas o cantor fez questão de debochar da situação ao publicar uma foto onde ele aparece sorridente e com uma taça de vinha na mão, durante um jantar com amigos.

“Olhem como estou mal! Rsss”, escreveu ele na legenda da foto publicada.

Nos comentários da foto, os seguidores ficaram felizes e aliviados pelo fato de o cantor aparecer bem de saúde.

“‘Se isso é estar numa pior’ Viva Ney Matogrosso?? Aqui é Homem com H!!!”, comentou um seguidor.

“Que bom que você está bem. Pelo amor... Amamos você demais. Bj”, reagiu uma seguidora.

“Que tenha muita saúde sempre!!!! Desejamos sempre ti ver assim maravilhoso sempre!!!”, comemorou outra usuária.