Nelson Rubens é afastado da RedeTV! após denúncias de assédio

O apresentador Nelson Rubens foi afastado temporariamente da RedeTV! por conta de múltiplas denúncias de assédio moral e comportamento inadequado nos bastidores do TV Fama. A suspensão, conforme apurado, segue até o fim desta semana, o que exclui a participação de Nelson Rubens na edição ao vivo do programa na sexta-feira (20) e na gravação do episódio previsto para o sábado (21).

Segundo o portal Notícias da TV, a decisão da emissora foi motivada pela recorrência de atitudes desrespeitosas, como gritos, agressões verbais e ofensas direcionadas a profissionais da equipe, incluindo maquiadores, camareiras, técnicos e produtores.

Embora tenha sido procurada para comentar o caso, a RedeTV! limitou-se a afirmar que “não comenta casos de compliance”. Integrantes da produção relataram um padrão de desrespeito por parte do apresentador, que teria sido descrito como alguém que “trata as pessoas como lixo”. Reclamações sobre sua conduta já vinham sendo registradas no setor de Recursos Humanos há mais de um ano.

Na última terça-feira, Leão Lobo e Flávia Noronha, que também apresentam o TV Fama, comandaram a atração sem a presença de Nelson. O programa, exibido tradicionalmente às segundas, terças, quintas e sábados, teve sua grade alterada nos últimos dias por conta da transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, por exemplo, não irá ao ar nem na quarta nem na quinta-feira.