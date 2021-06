Nelson Rubens surpreende seguidores ao mostrar antes e depois da harmonização facial

Aos 83 anos de idade, Nelson Rubens resolveu se render aos procedimentos estéticos e fez uma harmonização facial. O apresentador mostrou o antes e depois da maçã de seu rosto e chamou atenção da web. As informações são da UOL.

"Ok, ok! Agora eu fui visto! Cabelo ok, maçã ok, queixo ok! Gostou? Eu gostei mais ainda!", disse ele aos risos.

A mudança rendeu elogios ao jornalista: "Mudou muito! Mudou para melhor!", disse uma fã; "Que mudança sensacional!", escreveu outra; "Arrasou! Parece outro!", afirmou uma terceira.

Veja a transformação: