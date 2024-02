Neguinho da Beija-Flor fala sobre sua paixão pelo Carnaval e a relação especial com Belém

Difícil falar em carnaval carioca e não pensar em Neguinho da Beija-Flor. O sambista é figura de reconhecimento internacional e concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, onde compartilhou sua íntima ligação com uma das festas mais famosas do Brasil e falou também sobre sua relação especial com Belém.

Com uma carreira de mais de cinco décadas dedicadas ao samba e ao Carnaval, quatro anos pela Leão de Iguaçu e 47 pela Beija-Flor, o sambista fala sobre o carnaval com paixão, que também é uma família para ele. "O carnaval na minha vida representa muito na minha vida. É o gosto da minha comida", disse o cantor.

Neguinho falou à reportagem do Grupo Liberal que, para ele, Belém do Pará é mais do que uma cidade, é um lugar onde se sente verdadeiramente em casa. "Em Belém, me sinto em casa. A receptividade do povo paraense e as amizades que construí ao longo dos anos tornam esse lugar muito especial para mim", declarou o sambista.

Ainda relembrando sobre momentos que passou em Belém, Neguinho contou sobre lugares onde colecionou histórias com amigos na cidade das mangueiras. “Tenho amizade com Belém há quase 50 anos, desde os tempos do rancho. Compartilhei momentos no Lapinha, que infelizmente já não existe mais, ao lado de grandes figuras que conheci na cidade”, contou. “Eu amo Belém, me sinto muito feliz nesta terra. Sempre bom poder estar aí”, concluiu Neguinho.

Mesmo sendo referência em experiência e tradição na Sapucaí, ele ainda diz que todas as vezes que pisa na avenida, as sensações são diferentes. ”A cada vez que desfilo, sinto como se fosse a primeira vez. Sempre toca no coração. Meu coração sempre bate mais forte, a adrenalina vai a mil. É uma experiência única a cada ano”, explicou sobre a emoção de estar na avenida.

Neguinho da Beija-Flor completa dizendo que sempre busca levar o seu melhor para a avenida, por isso, sua preparação para a folia começa muito antes dos desfiles. E detalha o processo, que segundo ele, tem como maior rival o resfriado. "Minha preparação para o Carnaval começa muito antes, evitando água gelada, ar condicionado, ventilador, fazer gargarejo, se possível tomar um anti-gripal para combater um resfriado. Minha preparação é isso: combater o resfriado", explicou.

Em 2024, a escola da vida do sambista, Beija-Flor de Nilópolis, vai para a avenida com o enredo "Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila". Quando questionado sobre suas expectativas para o desfile deste ano, Neguinho demonstrou confiança na Beija-Flor, escola pela qual desfila há quase cinco décadas. "Estou confiante na Beija-Flor, uma escola acostumada a quebrar tabus. Acredito que este ano não será diferente, e tenho esperança de que possamos quebrar mais um tabu e sair como campeões", disse o sambista com otimismo.

Ele comentou sobre a escola desfilar pela primeira vez como a segunda da noite de domingo (11) e revelou apreensão para essa ‘estreia’. “É, eu estou meio apreensivo porque a Beija-Flor nunca desfilou cedo nos desfiles, e esse ano vamos ser a segunda escola a desfilar no domingo. Há mais de 40 anos na Beija-Flor, eu nunca desfilei ‘cedo assim’, mas já que a Beija-Flor, tenho certeza que vamos ‘estrear’ vitoriosos”, declarou confiante no título de campeão de 2024.

Neguinho ainda fala sobre como, para além da paixão pura pela festa, o público o motiva, a viver e se dedicar ao carnaval. “Quando entro na Marquês de Sapucaí, recebo um carinho especial. É uma sensação maravilhosa e que me motiva a cada Carnaval”, disse.

E diz que sempre deixará um recado aos que assistem aos desfiles e que apreciam seu trabalho. “A mensagem que desejo transmitir ao público na avenida é que eles possam ter um excelente Carnaval este ano. Este ano trazendo as maravilhas de Maceió no nosso samba-enredo, espalhando boas energias e desejando também um desfile e um ano memorável”, declarou.