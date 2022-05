Nego do Borel disse que ele e Anitta nunca deixaram de se falar

O cantor Nego do Borel decidiu falar sobre sua relação com a funkeira Anitta, nesta quinta-feira (5). Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, um seguidor questionou se a funkeira voltou a falar com ele, e o cantor surpreendeu:

"A gente nunca parou de se falar não, última vez que vi ela, ela olhou nos meus olhos e falou que me amava, ela é foda, eu amo ela", esclareceu.

A cantora parou de seguir Nego do Borel depois das polêmicas envolvendo sua ex noiva Duda Reis, em 2021. A influenciadora o acusava de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV.

