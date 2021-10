Transfobia e agressão: Relembre as polêmicas envolvendo Nego do Borel

Não é de hoje que o nome de Nego do Borel repercute negativamente na internet. Após sua saída do reality 'A Fazenda 13', o cantor se viu em mais uma polêmica quando sua mãe, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho. Nego foi encontrado com duas mulheres em um motel, na Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. A lista de polêmicas de Nego é extensa e, para ajudar você a relembrar alguns casos, trouxemos uma lista, com informações do UOL, com as principais confusões envolvendo o cantor. Confira:

Transfobia

Em 2019, a travesti Luisa Marilac acusou o cantor de transfobia após receber uma resposta a chamando de 'homem gato'. A fala viralizou na internet e Nego gravou um vídeo se desculpando pelo ocorrido. As desculpas não foram aceitas pelos internautas e ele chegou a ser vaiado durante um show da Anitta.

Relacionamento abusivo

Entre idas e vindas, Duda Reis e Nego do Borel mantiveram um namoro por três anos. No início deste ano, a influencer expôs que teve um relacionamento abusivo com o cantor e que chegou a ser agredida várias vezes. Ela o acusou de lesão corporal, violência doméstica, estupro de vulnerável, ameaça e injúria. Em setembro, ele foi indiciado por lesão corporal contra Duda. Nego nega as acusações.

Agressão

Swellen Sauer, ex-namorada e ex-assessora de Nego, também denunciou o cantor por agressão. Em um relato ao 'Domingo Espetacular', ela declarou que chegou a levar um soco na costela. Eles ficaram juntos por dois anos.

Comeu dinheiro

Em uma festa em Miami, Nego do Borel aparece comendo uma nota de um dólar em um vídeo. O registro repercutiu negativamente na internet, confira:



Expulsão do reality

Recentemente, o funkeiro foi expulso do reality 'A Fazenda 13' após dormir com Dayane Mello, que estava visivelmente bêbada. As cenas viralizaram nas redes sociais e os internautas levantaram hashtags pedindo a expulsão do cantor, ele está sendo investigado por estupro de vulnerável.