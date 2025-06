Natanzinho Lima se apresenta nesta sexta (06) no São João de Marituba; veja

Na última quinta-feira (5), teve início mais uma edição do São João de Marituba, na região metropolitana de Belém. A programação desta sexta-feira (6) traz uma atração nacional e diversas regionais. A principal atração da noite é o cantor Natanzinho Lima, que promete animar o público com um repertório repleto de sucessos do brega nacional, além de DJ Apolo, Jessica Costa e Netto Acordeon.

Com a música “Uma e Quinze da Manhã”, Natanzinho Lima popularizou sua voz em todo o Brasil e se tornou um dos jovens talentos do país. Nascido em Itabaiana, no interior de Sergipe, o cantor começou a carreira aos 15 anos, com apresentações em eventos locais e músicas autorais. Sobre seu show em Marituba nesta sexta (6), o artista promete uma noite animada: “Meu repertório tem os principais sucessos, além de releituras. Muita música boa para a galera curtir e dançar o tempo todo. Vocês podem esperar um show animadíssimo – prometo que vamos nos divertir muito”, afirmou.

A abertura oficial do evento contou com a presença da prefeita Patrícia Alencar, que destacou a importância do arraial para a cultura e a economia local: “Esta festa foi preparada para nosso povo. Eventos como esse movimentam a economia, valorizam comerciantes de todos os portes e trazem cultura, descontração e lazer”, disse. A vice-prefeita Bárbara Marques reforçou: “Hoje é só o primeiro dia. Teremos mais três noites com segurança, diversão e cultura para toda a família”.

Entre o público, a cantora local Samara Mello, 22 anos, celebrou com a esposa: “Vim prestigiar amigos artistas do município. O São João está maravilhoso”. Já a cozinheira Roseli Silva aproveitou com a família: “É uma alegria viver esse clima junino e valorizar nossa cultura”.

O São João de Marituba priorizou um esquema de segurança robusto, com atuação integrada da Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros e agentes de trânsito. O secretário de Segurança, sargento Giovanni Nascimento, explicou: “Este ano, aumentamos o efetivo e adotamos nova estratégia de policiamento interno para reduzir ocorrências como roubos e furtos”.

Nesta sexta (6), as apresentações começam às 21h, com DJ Apolo, Jessica Costa, Netto Acordeon e Natanzinho Lima. O evento ocorre na Avenida Fernando Guilhon, em Marituba.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)