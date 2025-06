'Arraial do Caeté 2025' agita Bragança, no nordeste do Pará, neste sábado (7) e domingo (8)

Desde a última terça-feira (3), o município de Bragança sedia um do principais eventos culturais da quadra junina no Estado do Pará: o 'Arraial da Caeté 2025'. A programação, organizada toda ela pela Prefeitura Municipal, terminará neste domingo (8), entretanto, neste sábado (7) e até o encerramento, ainda vai ter muita diversão para o público na "Pérola do Caeté". Além da culinária regional, o turismo religioso e a Praia da Ajuruteua, as pessoas podem conferir as atrações da festança em pleno cenário bragantino.

Desse modo, a partir das 9h deste sábado (7), o "Arraial do Caeté" vai contar com experiências culturais, ou seja, a torração de farinha, oficinas de carimbó e de xote. Em outras, palavras, as pessoas poderão conhecer o processo de produção da farinha de Bragança, produto esse que é referência na Amazônia, e as nuances do gênero musical e da dança do carimbó e do xote, ritmos da identidade da população bragantina. O Carnaval nesse município paraense e a tradicional manifestação cultural da Marujada, em dezembro, são outros dois dos atrativos culturais e turísticos de Bragança, entrelaçados com o "Arraial do Caeté" que traduz muito da paixão dos paraenses pela quadra junina com sabor amazônico.

Arrastão

A partir das 17h, um Arrastão da Cultura Popular vai tomar conta de Bragança. Um grande cortejo de grupos de boi-bumbá, batuques com adereços e muita gente dançando e se divertindo vai marcar este momento da programação cultural no município.

E tem muito mais. A partir das 19h30, as quadrilhas juninas vão dar um show de criatividade e dança no Palco da Cultura Popular, um dos espaços do "Arraial do Caeté". Vão se apresentar nesse espaço grupos como o Pérola Negra, Explode Coração e Flor do Sertão.

No Palco de Shows, a partir das 22h, o público vai contar com shows de Janderson Farias, Viviane Batidão e Faby Mel, encerrando com muita música eletrônica regional. Já na Casa do Xote, a partir das 19h, vai apresentar uma atração especial. Será o Concurso de Xote, evento voltado para revelar talentos regionais.

Grand Finale

E para marcar o último dia do "Arraial do Caeté", neste domingo (8), o leque de atrações ao público não fica por menos. No Palco de Shows, a partir das 21h, vai ter muita música e vibração positiva para todo mundo, com apresentações especiais de DJ Netinho Pressão, cantora Elô, o grupo Fruto Sensual, trazendo o melhor do tecnomelody, e Aparelhagem Rubi.

Na Casa do Xote, a programação será a partir das 19h, com Jenilson Ferreira, DJ Beto do Vinil, Amigos do Forró, Os Cabras da Peste e o grupo Jeito Nosso, encerrando a noite com muito xote e piseiro.

Desde o dia 3, Bragança respira cultura por meio das atrações do "Arraial do Caeté". Pelos espaços da cidade desfilam grupos de boi-bumbá, carimbó, cantores, cantoras e DJs. Houve, inclusive, momento para jogos, brincadeiras tradicionais e apresentações culturais, sempre para o público de várias idades. Escolas e quadrilhas mirins tiveram participação de destaque na programação, entre outras atrações que contribuem para reforçar Bragança como um polo estrutural da cultura do Pará.