Natália Matos e Pratagy se apresentam no Sesc Casa de Música nesta quarta (20), em Belém

Inaugurado em abril, o Teatro Isaura Campos, no Sesc Casa de Música em Belém, recebe nesta quarta-feira (20) as apresentações dos cantores Natália Matos e Pratagy. Com repertório autoral, Léo Pratagy abre a noite às 19h, seguido por Natália, às 20h. Os artistas também participarão dos sets um do outro. O evento é aberto ao público.

Radicada em São Paulo, Natália Matos lançou recentemente o single “São Paulo”, uma bossa nova em homenagem à cidade que a acolheu. Paralelamente, mantém agenda de shows e produções em Belém. Sua última passagem pela capital paraense foi no Festival Se Rasgum, em setembro de 2024. “Sempre volto aqui. Gosto de me sentir parte da verve criativa musical da cidade”, destaca.

A apresentação no novo espaço do Sesc terá um sabor especial para Natália, que destaca o acolhimento recebido. No repertório, promete canções autorais e faixas do álbum “Sempre que chover lembra de mim”, incluindo “Sem razão” (gravada com Fafá de Belém), além de músicas que transitam entre MPB e pop, como “Último Raio de Sol” e “Está nos Mares”.

VEJA MAIS

Para Léo Pratagy, a expectativa é grande: “O Sesc sempre abriu as portas para a cena autoral de uma forma muito bacana, valorizando o artista com estrutura, luz, som… Sabemos que espaços assim estão escassos em Belém, então é importante ter mais um teatro como o Isaura Campos. Tô ansioso!”.

O cantor confirmou que trará repertório do álbum “Curado ou Distraído” (2023): “Fiz poucos shows desse trabalho — o último já faz mais de um ano. Agora vai ser bom tocar essas músicas com o carinho que merecem, em um teatro bacana”.

Pratagy adiantou ainda uma surpresa: a participação especial da cantora Paso. “Vou ter a participação dela, uma artista com carreira nova e muito interessante, com quem composei ‘Dói’ (já disponível) e ‘Saudade (MSN)’, que vamos estrear ao vivo nesta quarta”, revelou.

Além dos sets individuais, Natália e Pratagy se reunirão no palco para performances conjuntas, incluindo a canção “Vamos embora”, do segundo álbum de Natália (2017), composta por ela e Jam da Silva com co-produção de Pratagy.