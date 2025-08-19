Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Natália Matos e Pratagy se apresentam no Sesc Casa de Música nesta quarta (20), em Belém

O shows dos artistas será separado, mas com um momento reservado para um dueto

Gustavo Vilhena*
fonte

Natália Matos e Pratagy se apresentam nesta quarta (20), em Belém. (Reprodução)

Inaugurado em abril, o Teatro Isaura Campos, no Sesc Casa de Música em Belém, recebe nesta quarta-feira (20) as apresentações dos cantores Natália Matos e Pratagy. Com repertório autoral, Léo Pratagy abre a noite às 19h, seguido por Natália, às 20h. Os artistas também participarão dos sets um do outro. O evento é aberto ao público.

Radicada em São Paulo, Natália Matos lançou recentemente o single “São Paulo”, uma bossa nova em homenagem à cidade que a acolheu. Paralelamente, mantém agenda de shows e produções em Belém. Sua última passagem pela capital paraense foi no Festival Se Rasgum, em setembro de 2024. “Sempre volto aqui. Gosto de me sentir parte da verve criativa musical da cidade”, destaca.

A apresentação no novo espaço do Sesc terá um sabor especial para Natália, que destaca o acolhimento recebido. No repertório, promete canções autorais e faixas do álbum “Sempre que chover lembra de mim”, incluindo “Sem razão” (gravada com Fafá de Belém), além de músicas que transitam entre MPB e pop, como “Último Raio de Sol” e “Está nos Mares”.

VEJA MAIS

image Natália Matos mostra novo clipe ao som de bolero 
“Sem Razão” é uma das canções de destaque do disco “Sempre Que Chover, Lembra de Mim”, recém-lançado pela artista.

image Músico paraense Pratagy inicia turnê pelo Centro-Oeste nesta sexta-feira, 24
O cantor e compositor passa por Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Brasília lançando seu 4º álbum, “Curado ou Distraído”

Para Léo Pratagy, a expectativa é grande: “O Sesc sempre abriu as portas para a cena autoral de uma forma muito bacana, valorizando o artista com estrutura, luz, som… Sabemos que espaços assim estão escassos em Belém, então é importante ter mais um teatro como o Isaura Campos. Tô ansioso!”.

O cantor confirmou que trará repertório do álbum “Curado ou Distraído” (2023): “Fiz poucos shows desse trabalho — o último já faz mais de um ano. Agora vai ser bom tocar essas músicas com o carinho que merecem, em um teatro bacana”.

Pratagy adiantou ainda uma surpresa: a participação especial da cantora Paso. “Vou ter a participação dela, uma artista com carreira nova e muito interessante, com quem composei ‘Dói’ (já disponível) e ‘Saudade (MSN)’, que vamos estrear ao vivo nesta quarta”, revelou.

Além dos sets individuais, Natália e Pratagy se reunirão no palco para performances conjuntas, incluindo a canção “Vamos embora”, do segundo álbum de Natália (2017), composta por ela e Jam da Silva com co-produção de Pratagy.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Natália Matos e Pratagy

Natália Matos

Pratagy

Sesc Teatro Casa Isaura Campos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Joelma revela lançamento do projeto 'Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal'

Estilo amazônico ganha destaque nos figurinos do DVD gravado na Europa

19.08.25 12h41

AUDIOVISUAL

Exclusivo: Após Pssica, da Netflix, diretor indicado ao Oscar anuncia duas novas produções no Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

LUTO

Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: 'um pedaço de mim se foi', diz atriz

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família

19.08.25 9h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda