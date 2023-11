Músico paraense Pratagy inicia turnê pelo Centro-Oeste nesta sexta-feira, 24

O cantor e compositor paraense Pratagy lança “Curado ou Distraído”, o 4º álbum de sua carreira. Para divulgar o novo projeto, Pratagy inicia turnê no centro-oeste brasileiro e passa por Cuiabá (Mato Grosso), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Goiânia (Goiás) e Distrito Federal a partir da próxima sexta-feira, 24, quando se apresenta na capital do Mato Grosso. No sábado, é o dia de tocar em Campo Grande; e, no domingo, em Goiânia. A apresentação em Brasília será no início de dezembro, com data ainda a definir.

O novo projeto de Pratagy é, também, um lançamento do Selo Caquí, iniciativa dele com o músico Reiner. A iniciativa é para promover e produzir eventos em Belém. “A nossa intenção é de trocar e estabelecer com selos e produtoras de outras cidades que estão no mesmo corre que a gente aqui, isso é, na música independente”, diz Pratagy.

O principal repertório do tour é o álbum “Curado e Distraído”, mas Pratagy garante que músicas de trabalhos anteriores, como “Búfalo”, “Voo e Mansidão” e “Tramas Sutis”, marcam presença nos shows. “O formato vai ser intimista, algo que testei aqui em Belém no pré-lançamento do álbum e achei que ficou super bonito”, fala.

O músico considera um privilégio fazer a turnê e levar música autoral e independente ao centro-oeste do país. Em conversa com artistas da região, Pratagy conclui que é difícil consolidar o cenário da música independente nesses espaços, mas acredita que suas obras podem somar e compartilhar o que vem sendo produzido no Pará.

“A gente quer estreitar os laços com pessoas que fazem o mesmo que a gente aqui em outras cidades e poder também trazer futuramente artistas legais dessas regiões pra Belém. Conhecer pessoas, conhecer artistas novos, poder se conectar é o que fica, o que vale a pena em meio aos perrengues de se fazer uma tour assim, na cara e na coragem”, expõe.

Pratagy não estará sozinho na turnê. O músico confirmou a presença de Lucas Torres de Faria, seu parceiro de longa data, no violão e na guitarra.

Para 2024, o músico deseja ir em outros estados apresentar suas canções. “Aqui em Belém ainda falta o show de lançamento com banda e tudo. Posso adiantar que vamos fazer em uma UsiPaz, de forma gratuita. Vai ser muito especial”, declara. Uma prévia do novo álbum já foi apresentado ao público na capital paraense durante o Festival SeRasgum, que ocorreu no último final de semana.

O músico é natural de Belém e já esteve na trilha sonora de Mestres do Sabor, programa da TV Globo, com a música “Búfalo”. Em “Curado ou Distraído”, Pratagy lança faixas com Ale Sater (Terno Rei) e Malu Guedelha. O álbum possui 7 músicas e começou a ser produzido em 2020. Nas canções, o músico fala sobre amor e saudade, com destaque para a sonoridade de piano, violões e cordas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)