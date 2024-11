VÍDEO: 'Nasci Pra Ser Dercy' estreia em Belém com Grace Gianoukas no papel de Dercy Gonçalves

O premiado monólogo “Nasci Pra Ser Dercy”, estrelado por Grace Gianoukas e escrito e dirigido por Kiko Rieser, presta uma homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores atrizes do século XX, e fará sua estreia no palco do Theatro da Paz, em Belém, neste final de semana. Dercy Gonçalves (23/06/1907–18/07/2008) faleceu há 15 anos, aos 101 anos, sem que jamais houvesse nos palcos brasileiros uma peça que a homenageasse. O texto busca unir o apelo popular e o carisma de Dercy por uma profunda pesquisa, mostrando a importância da atriz para o teatro brasileiro e para a liberdade feminina, bem como sua inquestionável singularidade. O espetáculo estreia na capital paraense na sexta-feira (8).

“É uma aula de vida a cada interpretação, a cada vez que subo no palco vestindo essa grande estrela que foi Dercy, uma das maiores atrizes do nosso país, que viveu mais de um século de luz e alegria nos palcos dos teatros brasileiros e da televisão. Uma incrível comediante que sempre tinha seu próprio texto, mas, sobretudo, uma artista que rompeu padrões e inaugurou uma representação genuinamente brasileira em nossos palcos e na televisão brasileira”, disse a atriz Grace Gianoukas à Redação Integrada de O Liberal.

Confira um trecho do monólogo de "Nasci Pra Ser Dercy"

Dercy além do esteriótipo

“Dercy Gonçalves é retratada quase sempre como apenas uma velha louca que falava palavrão”, comenta Kiko Rieser, que no texto procura revelar ao público a mulher grandiosa e complexa que ela foi.

"Uma atriz vinda do teatro de revista que recriou a comédia brasileira. Uma mulher que era chamada de puta, mas que casou e enviuvou virgem, iconoclasta e devota, libertária, mas avessa a qualquer bandeira, inclassificável e singular”, completa o autor.

Com o espetáculo, Grace retorna ao Theatro da Paz, o qual ela chama de templo da arte. “Cada novo trabalho nesse templo da arte é de uma beleza única. E esse é um momento sem igual, trazendo um espetáculo com texto e direção primorosos de Kiko Rieser, a voz em off marcante de Miguel Falabella e a beleza que é Dercy, que pela primeira vez tem sua história levada ao teatro”, afirmou.

A peça começa com uma atriz, Vera, entrando no estúdio para fazer um teste para o papel de Dercy Gonçalves em um filme. Conforme recita suas falas, ela se revolta contra o roteiro, repleto de estereótipos. Sua mãe era grande fã de Dercy e, por isso, Vera cresceu conhecendo e sendo influenciada pelo exemplo dessa artista icônica. Ela, então, transformando-se em Dercy, começa a mostrar quem realmente foi essa mulher à frente de seu tempo.

Na tarde desta quinta-feira (7), a atriz fez um passeio na Ilha do Combu e, segundo ela, a expectativa é grande para a estreia da peça em Belém, que ocorre nesta sexta-feira (8) às 20h30. “Expectativa muito grande, pelo carinho com que Belém sempre me recebe, pela oportunidade que tive desta vez de mergulhar, literalmente, na natureza amazônica, nas águas de rio da Ilha do Combu. Subirei ao palco contagiada por essa correnteza de energias boas de Belém e da história da nossa gloriosa Dercy Gonçalves”, finalizou.

Grace Gianoukas foi vencedora dos prêmios I LOVE RIO DE HUMOR, de melhor performance, SHELL e APCA de melhor atriz (2024), e Kiko Rieser venceu o Prêmio Bibi Ferreira 2023 na categoria Melhor Dramaturgia Original, por “Nasci Pra Ser Dercy”. O espetáculo também foi indicado ao Prêmio CENIM de melhor monólogo e ao Prêmio Miguel Arcanjo, nas categorias de melhor direção, peça e atriz.

Serviço

Comédia “Nasci Pra Ser Dercy”

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém

Horários: Dias 8/11 (sexta-feira) e 09/11 (sábado), às 20h30, e dia 10/11 (domingo), às 17h00.

Ingressos: Bilheteria do teatro e www.ticketfacil.com.br

Informações: (91) 3252-8603 e/ou @ventiladordetalentos

Duração: 80 minutos

Classificação: 14 anos

Abertura dos Portões: 1h antes do espetáculo