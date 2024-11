Artistas do trap funk se unem para lançar clipe em homenagem às mães

Os artistas paraenses em ascensão MC Ewe, JH e MC Thiago RM se uniram para lançar nas plataformas digitais, no último dia 25 de outubro, o clipe “Obrigado Mãe”, uma homenagem emocionante à figura materna, gravado no município de Benevides e Carmélândia, no bairro do Bengui, em Belém. Com uma produção marcada por desafios e reviravoltas, o projeto foi um esforço coletivo que resultou em uma mensagem de gratidão e afeto.

Segundo os rappers, originalmente, a intenção era criar uma música com outro tema, mas a reunião no estúdio transformou a ideia inicial. “A coisa mais difícil foi fazer dar certo mesmo, tudo que poderia dar errado, deu. Mas quando a gente quer algo de verdade, passamos por cima dos problemas”, explicou Mc Ewe. Com a contribuição de Deejay Chynn, que trouxe o beat inicial, a equipe rapidamente deu forma ao projeto, que evoluiu para uma homenagem às mães.

“Os artistas estão esperançosos quanto ao impacto do clipe, tanto local quanto nacionalmente. “Apoio é o que buscamos. Hoje com o trabalho em todas as plataformas musicais, sabemos que o trabalho teve de forma concluída o resultado esperado por nós”, afirmou JH, enfatizando o papel materno no apoio emocional e familiar.

O projeto, lançado no canal Mansão Record, envolve o espectador na batida envolvente de trap funk. Produzido por Deejay Chynna, o clipe busca conquistar o público local e nacional ao compartilhar uma mensagem de gratidão e valorização familiar, enraizada nas vivências dos artistas.

Com o lançamento próximo ao Círio de Nazaré, os artistas esperam que a música toque o público paraense e mostre a força do trap funk da região para todo o Brasil. O estilo, que sempre busca inovação, ganha aqui uma abordagem que une música e devoção.

INSPIRAÇÃO

O projeto tomou forma durante as gravações no estúdio, quando uma frase da música inspirou os artistas a focarem o trabalho em um tema de agradecimento às mães. “Inicialmente, o projeto seria um funk consciente, mas uma epifania nos fez dedicar cada linha para as mães”, disse Mc Ewe.

Além disso, o clipe inclui mensagens de áudio das mães dos próprios artistas, o que trouxe um toque pessoal e autêntico à produção. “Os feedbacks sempre foram surpreendentes em cada prévia, postagem em rede social”, comentou Mc RM.

Agora com a música disponível em todas as plataformas, os artistas observam um crescimento constante no alcance do trabalho e uma recepção positiva do público. Durante as gravações, a comunidade se mostrou uma forte aliada.

“A comunidade abraçou demais o nosso trabalho, quem gosta mesmo ficou até o final, acompanhando as gravações. Depois do lançamento todos os moradores aprovaram o clipe e a música, hoje vemos e ouvimos ela tocando em todo canto de Benevides”, afirmou Mc Ewe.

Com o sucesso de “Obrigado Mãe”, os artistas já estão de olho em novos projetos. Alguns dos integrantes estão em processo de assinatura de contrato com uma produtora de Belém, enquanto outros continuam independentes. O reconhecimento pelo trabalho tem gerado convites e colaborações, e muitos planejam lançar álbuns em 2025, reforçando suas carreiras na cena musical paraense.

“O projeto vem alcançando um feedback positivo de portais e artistas locais que tem elogiado a proposta e isso já reflete nas nossas carreiras, com convites e participações em eventos e músicas de outro artista”, disse o grupo.