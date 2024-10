Rapper castanhalense laça single ‘Sensação de Poder’

O jovem rapper Kratos, natural de Castanhal, promete estremecer o mundo musical com seu mais novo trabalho intitulado de: “Sensação De Poder”, que estará disponível neste mês de outubro em todas as plataformas digitais.

O artista define o single como tento uma mensagem forte, marcante e, ao mesmo tempo, contagiante.

“'Sensação de Poder' transparece um pouco do que seria os devaneios de um jovem sonhador da periferia, que tem fome de vitória e que está disposto a tomar por direito tudo o que foi tirado de suas mãos”, disse.

Rap de Castanhal

Sobre o artista, Weverton Júlio Araújo de Souza, mais conhecido no mundo artístico como “Kratos” nasceu na Baixada do Milagre em Castanhal e começou a compor ainda criança. Na época, tinha o sonho de ser jogador de futebol, quando descobriu o rap escrevendo os primeiros versos nos intervalos dos treinos.

“Qualquer sentimento ou ideias logo iam para os cadernos. Assim como a composição, a admiração pelo movimento hip hop veio cedo. Desde criança eu ouvia 2Pac, Sabotage, Facção Central, mas foi com o “Sobrevivendo no Inferno” de Racionais MC’s que Kratos se apaixona pelo rap”, relembrou o cantor.

Carreira

Aos 16 anos, lançou suas primeiras rimas nas batalhas de Mc’s que aconteciam na praça do Cristo e na praça da Matriz em Castanhal e começou a ganhar notoriedade, sendo uma das novas promessas do freestyle castanhalense, porém, Kratos sentiu que precisava ir além e lançou seus primeiros singles no seu canal do YouTube, concretizando assim a sua importância para o movimento hip-hop da cidade e hoje é um dos maiores expoentes da nova cena rap da Amazônia.

Hoje, aos 22 anos, reúne mais de 30 sons lançados, dentre eles “Business”, “Bota A Cara” e “Ela Sabe”. Inclusive garantiu 24 mil visualizações em “Bota A Cara” e outras 14 mil com “Eu Sou Forte” números de grande relevância, visto que, o Rap na região norte tem suas limitações e está totalmente fora do eixo Rio /São Paulo.

“Mas isso está prestes a mudar, pois meus versos já foram ouvidos em diversos países e regiões do Brasil. Além de tocar nos fones de ouvidos e movimentar as redes sociais”, observou Kratos.