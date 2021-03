Dupla de Castanhal rompe barreiras com rap

Uma nova abordagem sobre a periferia é apresentada em “De Lá”, nova colaboração dos artistas Kratos e Selektah Nubeat, que chega nas plataformas de música nesta quinta-feira (11). Fugindo das narrativas de violência, o single chega com um clipe gravado em Salinópolis, na região Nordeste do Pará, que mostra a importância da amizade para o sucesso e ascensão social de muitas pessoas que vivem nas comunidades. O lançamento é às 19h no canal Selo Kizomba no YouTube.

A letra e interpretação da música é do rapper Kratos, de Castanhal, também no nordeste paraense. Segundo ele, a faixa e o clipe querem quebrar estereótipos existentes sobre a periferia. “O objetivo é mostrar que nem só de violência e tragédia vive a ‘quebrada’, mas que há muita parceria. Muitas das vezes desacreditam os nossos sonhos, mas sempre tem aqueles que nos ajudam a levantar. E é assim na baixada: quando um não tem, o outro ajuda. O clipe conta uma história, que pode ser a história de muitos meninos e meninas, que querem ir além do que é socialmente imposto para quem nasce e vive na periferia”, conta o artista.

O registro audiovisual é estrelado por Kratos, Dudu Urband, Amanda Santos e Selektah Nubeat, e traz cenas gravadas na Paraíso FM, rádio de Salinópolis, que estimula artistas locais do hip-hop. “A gente mostra pessoas reais, que estão nesse ‘corre’ artístico conosco, como é o caso da galera da rádio, que fortalece artistas negros, e o Dudu e a Amanda, que fazem parte da nossa trajetória”, conta Selektak Nubeat, que também é de Castanhal e fez a direção musical do trabalho.

A produção também ficou a cargo de Selektah. Ele explica que utilizou elementos do trap, subgênero do rap, e da música soul para construir a sonoridade da canção e passar a mensagem da música. “’De Lá’ une a batida mais pesada do trap com a melodia e harmonia do soul, percebida principalmente no refrão e pelos teclados, trazendo uma atmosfera mais sentimental, mas sem perder a essência forte”, explica. O trabalho ainda traz teclados de Jadson KG, produção visual de Gerson Rocha e refrão de Arthur Leandro.

Nascido no bairro do Milagre, em Castanhal, Kratos iniciou sua carreira musical em 2018 nas batalhas de rimas. Trabalhando de forma totalmente independente, ele vem ganhando notoriedade na cena estadual, com destaque para a sua videografia, com oito clipes já lançados e vinte e três músicas. O flow e o apreço por batidas pesadas são características do rapper.

Já Selektah Nubeat iniciou na música em 2012, discotecando em festas de Castanhal, onde nasceu no bairro Nova Olinda. O trabalho avançou e, em 2016, fundou o selo musical Kizomba Groove para produzir artistas de rap e fomentar a cena independente local. Versatilidade é a marca do produtor, que já tem mais dez trabalhos gravados e, recentemente, lançou o álbum de reggae “Cultive”, em parceria com Dudu Urband.