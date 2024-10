PA Rapper lança clipe ‘Wave Caipira’ e fala da correria dos artistas do interior do Pará

O rapper paraense PA Rapper lança na madrugada deste domingo (20), à meia-noite, o videoclipe da faixa "Wave Caipira”. Parte do álbum "ONA" (O Ninja Atemporal), a música é a terceira a gerar um videoclipe. No projeto audiovisual, PA mistura estilos, com elementos dos gêneros funk, música country e sertanejo. A batida foi produzida pelo estúdio Black Mamb4 Records. A gravação traz ainda a participação do rapper Hipnos.

A faixa aborda as dificuldades enfrentadas por artistas que, assim como ele, vivem no interior e encontram obstáculos para entrar no cenário musical, como acesso a estúdios, estradas precárias e distâncias da cena musical. O videoclipe, gravado em Viseu, cidade natal do rapper, foi dirigido e editado também por ele mesmo, e conta com a participação de Hipnos Maue e do produtor Tião Mamb4. As cenas foram captadas no Rancho São Carlos, local conhecido por eventos de cavalgadas.

PA Rapper afirma que "Wave Caipira" é uma oportunidade de trazer visibilidade para os artistas do interior do Norte. A letra aborda os desafios enfrentados pelos artistas de cidades do interior, uma realidade que o rapper conhece bem. “A principal mensagem é sobre nunca desistir do que você sonha para sua vida. Seja qual for o seu sonho, somente você pode torná-lo real. As dificuldades são apenas o tempero para a vitória ter um gosto ainda melhor”, diz o artista.

Quanto às expectativas para o lançamento do videoclipe, o artista enfatizou que seu objetivo não são números, mas sim a conexão com o público certo. “A expectativa para o videoclipe desta vez não são números. Mas sim que tanto a música quanto o videoclipe, que mostra exatamente de onde nós somos, atinja as pessoas certas e que isso possa, de alguma forma, motivá-las”, completa.

Ele também destacou o desafio de experimentar novos ritmos: “Me aventurar nesse ritmo mais uma vez foi um desafio. Como sabem, tento não me prender em um só ritmo, mostrei isso em 'Swing Brasa'. Sou versátil! Nunca trago algo repetido”, defende

PA Rapper também falou sobre a importância de dar visibilidade aos artistas que estão longe das grandes capitais, mencionando nomes de sua região como Hipnos, Shockobaby e Bebelkria. “A cena se expande cada vez mais, e tem muito moleque bom cheio de sonho e disposição. As dificuldades, algumas vezes, assassinam esses sonhos, por acharem ser impossível alguém consumir nossa arte, a partir de onde estamos no mapa. Me sinto na obrigação de me levantar e levantar o que estão comigo e também acreditam em mim”, afirma.

O título “Wave Caipira” surgiu da ideia do “drip da roça”, uma expressão popularizada por artistas nordestinos, mas que PA Rapper adaptou para a realidade do Norte.“No Nordeste temos a caatinga, o sertão... Então eu vim com a ideia de tomar o que é nosso e que, por anos, tem sido roubado de nós. Somos roubados e explorados até hoje, diga-se de passagem”, acrescentou.

Para 2025, PA Rapper planeja novos passos em sua carreira. “Estou muito orgulhoso e satisfeito do que fizemos de 2023 até 2024. É hora de dar passos mais largos e um pouco mais de ousadia... já tem possibilidade de feat com artistas do RJ em ascensão na cena do mainstream”, finalizou.