Nasce Estrela, filha de Xande de Pilares e Thay Pereira

Nasceu, na noite desta sexta-feira (5), a pequena Estrela, filha de Xande de Pilares e Thay Pereira. O casal comemorou a notícia com um post no Instagram: "O melhor presente que eu poderia ter", comemorou Thay.

Os dois está junto desde 2020 e esta é a primeira filha da nutricionista, que tem 25 anos. O sambista já é pai de Alexandre Lucas, com 24 anos, e de Alexandre Junior, com 23 anos, ambos frutos de relacionamentos anteriores.

Nos comentários do post, vários amigos do meio artístico como Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, Livia Andrade, Sandra de Sá, Cinara Leal, Drika Marinho, Lelle e Preta Gil parabenizaram o casal: "Que benção", escreveu a cantora.