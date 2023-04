Padre canta pagode de Xande de Pilares em missa em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro

Uma canção do compositor Xande de Pilares em uma missa da Igreja Católica. A imagem pode soar estranha para muitos, mas exatamente o que pode ser visto em um vídeo que já possui muitos compartilhamentos na cena. A cena ocorreu em uma celebração em uma igreja em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

De acordo com o pároco Atanael Silva, da Igreja de São Jorge, a música “Tá Escrito”, que já foi gravada por Caetano Veloso e é sucesso em todo o país, afirma que escolheu a canção para tocar o coração dos fiéis. Ele explica também que a música é cantada nas missas do terceiro domingo do mês, no momento conhecido como hora do abraço da paz.

“Essa música é a tradução da vida dos brasileiros. E tem uma frase que eu gosto e que é muito ligada aos devotos de São Jorge, conhecido como Santo Guerreiro. A parte que fala que: ‘Guerreiro não foge da luta e não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer’ é uma frase muito feliz”, diz o sacerdote.