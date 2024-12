“Não torci pela Alane. Ela criou um personagem”, dispara ex-BBB Hadbala

O episódio do videocast Chá de Canela desta semana traz como tema "Héterotop está fora de moda?" e para falar do assunto o treinador e ex-bbb Hadson Nery dá seu ponto de vista e já avisa que não faz parte desse time. Ele também fala sobre o desejo de ser treinador do Paysandu, criticou Gizelly e Bicalho e entre outros assuntos.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (03), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Sobre a 20ª edição do Big Brother Brasil, Hadson diz que faria muita coisa diferente, mas ele também pontua que cada edição tem suas regras e particularidades. Ele destaca sobre o contato que ainda tem com 70% dos participantes da casa, sobre a vontade de participar novamente do reality e também sobre a admiração por Boninho. “Esse cara é surreal, sou muito fã dele”, afirma.

Durante a entrevista, Hadson recordou dos momentos de tretas no BBB e disparou: “Gizelly é desprezível, pois o que aconteceu com ela na Fazenda, ela cometeu no BBB. Ela acusa as pessoas, é dissimulada eu convivi com essa pessoa e agora está todo mundo vendo”, pontua Hadbala.

Como treinador, ele disse que adoraria trabalhar em um time de Belém. “Eu sou um cara que entende o processo, precisa enraizar o trabalho, ganhar títulos e mostrar que tem competência para assumir, pois quem torce, cobra. Vai chegar esse momento”, pontua Hdbala.

Mas ele acrescenta que consegue se enxergar como treinador do Paysandu, do Remo ou da Tuna, pois sabe do caminho que precisa percorrer. “Eu sei da minha capacidade como atleta e também sei do caminho que preciso percorrer para isso”, acrescenta.

Sobre a ex-bbb Alane Dias, Hadson diz que não torceu pela paraense pela forma em que ela conduziu o jogo e também acrescentou que ela foi um personagem dentro da casa.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Lucas Melo e Liana Gomes