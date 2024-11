"Meu mestre foi meu pai, que me ensinou a olhar o outro", diz o fotógrafo paraense Luiz Braga

Fotografar é respeitar o lugar das pessoas, é mergulhar em histórias e colecionar momentos. Essas definições fazem parte da trajetória do fotógrafo paraense Luiz Braga, que é o convidado da semana do videocast Chá de Canela. Neste episódio, ele fala sobre o tema "Colecionar momentos da Amazônia é um privilégio?".

O episódio fica disponível nesta terça-feira (26), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Luiz Braga é conhecido nacional e internacionalmente pelos seus trabalhos coloridos, curiosos e originais de personagens e cenários da Amazônia. O artista vai completar 50 anos de carreira, em 2025, quando vai realizar uma grande exposição.

Durante o bate-papo, Luiz Braga diz que ao longo do tempo em diversos momentos ele se questionou sobre a importância do seu trabalho como artista e fotógrafo, uma vez que sempre foi uma profissão questionada e desvalorizada.

"Eu já sofri muitos questionamentos por conta dessa escolha, meu pai é médico e as pessoas sempre esperam que pais médicos tenham filhos médicos e eu contrariei isso", conta. Mas em meio a esses questionamentos, o fotógrafo e artista diz que sempre foi persistente e seguiu com a intuição e vontade de realizar o prazer de fotografar.

Em determinado momento, Luiz conta que passou a colecionar comentários nas redes sociais sobre os impactos causados nas pessoas sobre fotografia. "Em vários momentos eu fui questionado. Uma vez uma pessoa me disse: para que serve a fotografia?O médico salva vidas e o fotógrafo? Eu percebi que a fotografia impacta as vidas quando eu escuto alguém falar 'eu vi esse lugar e lembrei da minha infância, olhei essa foto e lembrei do meu pai", pontua o fotógrafo.

Nesta edição do Arte Pará, o público pode ter acesso a um recorte que mapeia sua trajetória de quase 50 anos. Esse recorte mapeia o meu percurso de fotógrafo como artista. Tem obras de diversos períodos com diversos segmentos e técnicas. Tem registros dos anos 80. Tem os primeiros passos dados na fotografia, que coincide com o primeiro Arte Pará. Quem quiser conferir o episódio com Luiz Braga, fica disponível nesta terça (26).

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Lucas Melo e Liana Gomes