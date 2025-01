Nan Size lança clipe de 'Bruxaria' com Tião Mamb4: empoderamento, sensualidade e estética gótica

O cantor belenense Nan Size estreia neste sábado (11) o videoclipe de "Bruxaria", terceiro single do EP Inferninho. A faixa, produzida em parceria com Tião Mamb4, combina o melhor do pop-funk com uma atmosfera sobrenatural. O clipe será lançado às 16h no canal oficial de Nan Size no YouTube.

Com direção visual de Leandro Garcia, o videoclipe explora uma estética sombria e sensual, com um corpo coreográfico liderado pela Cia KHAOS, referência artística no Pará. Elementos como fogo, sangue e livros sagrados ajudam a compor a atmosfera mística e envolvente.

(Divulgação)

"Eu sou um artista LGBT e gordo... Bruxaria vem afirmando isso e mostrando que eu também posso ser sexy, sensual e estar no comando", diz Nan Size. "O corpo gordo pode fazer o que o padrão faz, e o gay também pode estar no poder!".

Um EP com alma e propósito

Lançado em maio do ano passado, o EP Inferninho reúne quatro faixas: Carnaval, Tremendo Sem Parar, Bruxaria e Luz Vermelha. "Esse EP é a concretização de um sonho, uma força que todos deveriam sentir. Foi possível graças a pessoas que acreditam em mim, como Tião Mamb4", destaca Nan Size.

(Divulgação)

O próximo videoclipe do projeto será da faixa Luz Vermelha, em parceria com Leo Luz. Enquanto isso, o cantor já está desenvolvendo novos trabalhos para 2025, com foco em sonoridades regionais e temáticas românticas.

Onde assistir

Lançamento: 11 de janeiro

Horário: 16h

Local: Canal oficial de Nan Size no YouTube