Lançamento de álbum e videoclipe marca nova fase da parceria entre Ney Matogrosso e Hecto

O álbum ‘Canções Para Um Novo Mundo’, resultado da parceria entre Ney Matogrosso e a banda Hecto, será lançado pela Som Livre na próxima sexta-feira, dia 10 de janeiro. O último da novidade foi divulgado na última semana. Com nove faixas, sendo seis inéditas, o disco estará disponível em todas as plataformas digitais. O novo projeto é mixado por Walter Costa e masterizado por Ricardo Garcia. No mesmo dia, o videoclipe da música ‘Teu Sangue’, um projeto do artista com a banda, e, dirigido por Batman Zavareze, também será divulgado para o público.

Esse novo projeto reúne composições de Guilherme Gê, algumas em parceria com Paulo Sérgio Valle, Mauro Santa Cecília, Déa Moura e Sérgio Britto, fundador e integrante do Titãs. As músicas abordam temas como transformação, mudança e novas perspectivas sobre a vida e o amor.

Entre as participações especiais estão Frejat, que empresta sua voz na faixa ‘Solaris’; Ana Cañas em ‘O Amor Vem Antes de Tudo', e Will Calhoun, baterista da banda Living Colour, na música ‘Pátria Gentil’. O álbum também destaca o poema ‘Monólogo’, de Paulo Sérgio Valle, musicado por Guilherme Gê e Sérgio Britto.

Ney Matogrosso, que divide os vocais em todas as faixas do álbum, destacou sua afinidade com o repertório e o gênero musical da banda Hecto. “A decisão de gravar com a Hecto se deu pelo repertório, que gostei muito, além de adorar o rock. As letras são muito contundentes, o que me chamou a atenção. Foi um trabalho interessante e gostei muito do resultado”, afirmou o artista.

Guilherme Gê, vocalista da Hecto, classificou a colaboração com Ney Matogrosso como a ‘realização de um sonho’. “Convidar Ney para dividir os vocais, foi um passo ousado, mas o resultado superou nossas expectativas. Ney se envolveu completamente no projeto, transformando profundamente as faixas”, revelou.

“Além disso, a generosidade e tranquilidade dele [Ney] no processo todo é um aprendizado para qualquer artista”, complementou Guilherme.

Para a cantora e compositora Ana Cañas, foi uma satisfação integrar o projeto. “Foi uma surpresa conhecer o trabalho da Hecto e um presente maravilhoso dividir esse espaço com Ney Matogrosso”, declarou a artista.

Já Frejat elogiou a música em que participou no álbum e o processo de produção. “Desde que ouvi ‘Solaris’, gostei de tudo: letra, melodia e arranjo. Participar desse trabalho foi uma experiência enriquecedora”,

Will Calhoun, conhecido por sua atuação no Living Colour, também integra o time de colaborações especiais, fortalecendo o caráter internacional do álbum.

‘Teu Sangue’

Reforçando uma parceria de longa data com o artista visual Batman Zavareze, Ney Matogrosso e a banda Hecto estreiam o videoclipe de ‘Teu Sangue’ - a canção foi lançada em agosto do ano passado - junto ao lançamento do álbum ‘Canções Para Um Novo Mundo’.

A música, que já foi semifinalista do International Songwriting Competition (ISC) em Nashville, nos Estados Unidos, em 2001, ganha uma interpretação visual intensa e imersiva. A direção artística apostou em projeções mapeadas sobre os rostos e corpos dos artistas, criando um espetáculo visual que se conecta com a força da composição.

Com a participação da guitarra de Marcelo Lader, parceiro de Guilherme Gê na Hecto, o videoclipe utiliza o vermelho e o azul como matrizes principais. Essas cores representam, respectivamente, o sangue e o céu, em uma combinação de luzes contrastadas, saturadas e vibrantes.

Para Zavareze, o trabalho reflete a essência da música. "’Teu Sangue' é uma música visceral e com muita personalidade. O clipe é um grito de fúria e amor, das mazelas e das esperanças nesse encontro de talento das vozes de diferentes gerações que se complementam nesse encontro mágico entre Ney Matogrosso e Gê", afirmou o diretor.

Gê revelou que o arranjo foi pensado diretamente para a voz de Ney. "Fiz o arranjo já pensando na voz dele. Mandei nessa intenção, ele gostou e disse: ‘Se for gravar, me chama’. Deu tão certo, que o convite veio daí", contou em entrevista exclusiva à Revista L'Officiel.

Para Ney, a conexão artística com as composições de Gê foi imediata. "Vou nadando nas palavras do Guilherme. Tenho muita facilidade em transpor o pensamento dele, há uma compreensão das letras que é compatível com tudo o que penso", disse o cantor.

Sobre o single, que carrega uma alta carga política, Ney destacou a simplicidade e a força da mensagem. "É uma letra muito reta. Não tem nada inventado ali, é tudo verdade. Acho que a verdade é sempre necessária", afirmou. A canção combina uma base guitarreira com bossa, trazendo intensidade e autenticidade.

Sobre a Hecto

A banda Hecto surgiu entre Rio de Janeiro e Santa Catarina, com influências do grunge dos anos 1990 e do rock dos anos 1970. O grupo é reconhecido por seus riffs marcantes e uma abordagem vocal expressiva, características que imprimem uma assinatura própria às suas produções.