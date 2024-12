Maiara Almeida lança seu primeiro EP “Cantigas de Encantaria” dia 30

A jovem cantora e compositora paraense Maiara Almeida, que tem se destacado no cenário musical paraense através de sua voz marcante, sua história e seu pandeiro, lança o seu primeiro EP com cinco faixas autorais. “Cantigas de Encantaria” chega às plataformas digitais no próximo dia 30 e promete transparecer toda vivência espiritual praticada por Maiara, além de saudar e alimentar os seus guias e ancestrais através da música. Já o audiovisual “Olor das Flores”, lançado no mesmo dia, busca trazer a essência da afro espiritualidade com o Tambor de Crioulo na orla de Icoaraci, por ser algo presente na vida da cantora.

Com a participação de nomes marcantes da música paraense como o produtor musical, João Daibes, o baixista Paulo Robson, Jotape Pires e a professora de canto Lorena Monteiro, a preparação iniciou no mês de agosto com a pré-produção, ensaios, preparações vocais e encontros. Através da vontade de Maiara Almeida em materializar a sua criatividade, em dezembro, a cantora entrou no estúdio junto com a equipe de produção para iniciar as gravações das faixas que são de sua autoria em parceria com diversos artistas como o cavaquinista Raoni Corrêa, o poeta Renato Caranã e o Mestre João do Grupo Boi Travesso do Guamá.

Sobre “Cantigas e Encantarias”, Maiara conta que o público irá contemplar toda a sua espiritualidade unida com a musicalidade da cultura popular, além de uma surpresa. “O público pode esperar os ritmos da cultura popular. O boi, o côco, as cantigas de matriz africana, de terreiro e o samba. Para além disso, a surpresa fica por conta do clarinete, do baixo e do piano que não eram presentes no meu trabalho, mas a energia que a gente carrega na percussão continua como uma marca da minha música”, revelou a compositora.

Maiara Almeida é integrante de diversos grupos de cultura popular como o Carimbó Cururupé, o Tambor de Crioula Filhos e Amigos do Cururupú, além de ser idealizadora do projeto Vozes de Fulô, que é formado por brincantes afrodescendentes das periferias de Belém e também do Pisada de Fulô, que promove um festival de cultura popular com um grande encontro entre os mais velhos com a nova geração do carimbó e de diversas línguas da cultura paraense.

Dessa forma, a produção audiovisual “Olor das Flores” foi produzida na orla de Icoaraci com um ambiente natural e durante um encontro realizado entre Maiara e o grupo Tambor de Crioula Filhos e Amigos do Cururupú, com a finalidade de captar as vivências da artista com natureza e a essência da afro espiritualidade, visto que o Tambor de Crioula cultua São Benedito, um santo preto. “O Olor de Flor é um trabalho muito sério. Terá rezas, ladainhas, com fogueiras para esquentar os tambores e fazer um ambiente bem litúrgico. Bem ritualístico que vai tá dentro do audiovisual.”, destaca a artista.

Com a espiritualidade sendo uma das principais marcas do EP “Cantigas de Encantarias”, a compositora espera que os ouvintes ouçam além da melodia, que sintam cada parte da musicalidade, cada elemento, cada palavra carregada de energia e que representam diversas coisas diferentes. “Quero que as pessoas entendam além do som. Que elas cantem, dancem com essa musicalidade que nos pertence. A cultura popular é pra todos. A música é pra todos.”

Para 2025 Maiara Almeida já tem seus planos bem estabelecidos. Serão três projetos e, parceria com outros artistas do cenário musical paraense como: Matheus Moura, Mestre Ronaldo Curuperé do Carimbó e Raoni Corrêa, que convidaram a musicista para participar de seus projetos. O EP “Cantigas de Encantaria” foi feito com o apoio da Lei de Incentivo Paulo Gustavo e a sua capa foi feita por Sofia Oliveira.