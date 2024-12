Toninho Geraes é atração do projeto “Artur Convida” em Belém neste sábado (28)

O sambista Toninho Geraes, compositor de inúmeros sucessos, como “Mulheres”, gravada por Martinho da Vila, estará em Belém neste final de semana para um show especial na Cervejaria Cabôca, localizada na Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina. O artista será o convidado especial de Arthur Espíndola no evento, que ocorre neste sábado (28), a partir das 19h. Em depoimento exclusivo, Toninho Geraes falou sobre o retorno à capital paraense.

“Já estive em Belém várias vezes, tenho também amigos na cidade, como, por exemplo, Arthur Espíndola, pessoal da Negrices Produções. Nossa amiga Ellen, que infelizmente faleceu cedo demais. É sempre um grande prazer cantar com o Arthur, além de muito talentoso e dedicado, ele sabe escolher bem os músicos que os acompanha. A expectativa pra 2025 é cantar por esse mundo afora”, afirmou Toninho ao O Liberal.

Além de Arthur Espíndola e Toninho Geraes, o show contará com a participação especial de Diego do Cavaco na roda de samba.

Arthur Espíndola destacou a felicidade em receber Toninho Geraes em Belém pela terceira vez no projeto “Artur Convida”, relembrando apresentações anteriores. “É maravilhoso ter o Toninho Gerais aqui. Essa já é a terceira vez que ele vem participar comigo aqui em Belém. Ele também já participou do Amazônia Samba em estúdio comigo, que é um programa que eu apresento. Mas fazendo shows juntos assim, é a terceira vez. A primeira foi no Palafita, a outra a gente fez aqui na Cervejaria Cabôca mesmo, também no Artur Convida, em 2022. E agora ele tá voltando para o Artur Convida, que é esse projeto super bacana”, declarou.

O sambista paraense elogia a conexão de Toninho com o público e sua autenticidade como compositor, além de considerá-lo uma grande inspiração e amigo especial. Arthur prevê mais um show inesquecível, exaltando o carisma e a versatilidade do artista. “Contar com a amizade dele, contar com o carinho que ele tem por mim, poxa, isso é muito especial, muito gratificante. Eu tenho certeza que vai ser um show muito maravilhoso, como foi da outra vez, né? Que ele se empolgou e ficou cantando até mais tempo do que o combinado. Então, eu tenho certeza que não vai ser diferente, sabe? Porque ele tem muito sucesso e ele é um cara extremamente carismático, um cara que sabe se comunicar, enfim, eu poderia passar horas aqui falando dele”, finalizou Arthur.

Toninho Geraes é considerado um dos maiores nomes do samba brasileiro e compositor de sucessos que marcaram gerações, como “Mulheres”, eternizada por Martinho da Vila. Recentemente, Toninho esteve nos holofotes internacionais devido à polêmica envolvendo a cantora britânica Adele, após alegar semelhanças entre sua música “Mulheres” e o sucesso “Million Years Ago”, da artista. Sobre o caso, Toninho preferiu não se manifestar.

Serviço:

Roda de Samba Cervejaria Cabôca

Quando: 28/12/2024

Onde: Cervejaria Cabôca – Blvd. Castilhos França, 550 - Campina, Belém - PA

Hora: A partir das 19h

Informações: (91) 99252-5336