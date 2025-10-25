Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski chega ao fim após denúncia de agressão

O relacionamento entre Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski terminou após um novo episódio de violência envolvendo o ator. Fontes próximas ao casal confirmaram à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, que a separação ocorreu depois de uma briga grave entre os dois. O caso teria acontecido no apartamento da modelo, localizado em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, e resultou em um registro policial.

De acordo com pessoas próximas, Marcella, eleita Miss Gramado 2025, está profundamente abalada e prefere não se manifestar por enquanto.

Agressão e boletim de ocorrência

Segundo informações do jornalista Matheus Baldi, o desentendimento começou com discussões e ofensas verbais. Testemunhas relataram que Dado Dolabella perdeu o controle, passando de insultos a agressões físicas. “Vizinhos ouviram a briga e relataram gritos vindos do apartamento durante a madrugada”, contou uma fonte próxima à modelo.

Na manhã deste sábado (25), Marcella Tomaszewski procurou uma delegacia na região e registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado.

Conforme relatos, a modelo conta com o apoio da família e de amigos para enfrentar o impacto emocional do episódio. Já Dado Dolabella, que possui um histórico de acusações semelhantes, ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso, que segue sob investigação das autoridades competentes.