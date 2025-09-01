Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dado Dolabella se pronuncia após condenação à prisão por agredir ex-namorada

Estadão Conteúdo

O ator Dado Dolabella se pronunciou após ser condenado à prisão por agredir uma ex-namorada, que também é sua prima, em 2020. Neste sábado, 30, Dado publicou um comunicado no Instagram afirmando repudiar "qualquer forma de violência".

O artista foi condenado a 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto, segundo informações do g1. O processo corre em segredo de Justiça.

Na sexta-feira, 29, a defesa do ator já havia publicado um pronunciamento contestando a condenação e afirmando que irá recorrer da decisão. Leia a nota completa mais abaixo.

No Instagram, Dado disse respeitar "profundamente todas as mulheres vítimas de violência". Além disso, ele também agradeceu às pessoas que demonstraram apoio ao artista após a condenação.

Entenda o caso

Conforme informações do g1, Dado é acusado de ter agredido a ex-namorada em 2020 com puxões de cabelo, tapas e socos no rosto. Durante o interrogatório, ele teria negado as acusações, mas não teria explicado lesões no corpo da vítima.

Os antecedentes do ator, que foi condenado por agredir Luana Piovani e a camareira da atriz, mas foi absolvido em 2016, contribuíram para a condenação. O fato de Dado ter rompido o tímpano da vítima, segundo o g1, também foi um agravante.

Conforme o portal, a decisão é da juíza Cíntia Souto Machado, do VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca.

O que diz a defesa de Dado Dolabella

Em nota publicada também no Instagram, a advogada responsável pela defesa do ator, Fernanda Tripode, contestou a decisão da juíza responsável e afirmou que pretende recorrer.

A advogada alegou que a decisão teria sido baseada apenas na palavra da denunciante, sem testemunhas ou provas, e que o laudo do processo possuiria "falhas técnicas graves". Fernanda também apontou supostas "contradições importantes entre o Boletim de Ocorrência e o depoimento prestado em juízo".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DADO DOLABELLA

ex-namorada

agressão

condenação
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

CULTURA

Estudante que viralizou performando Ney Matogrosso conhece o artista em Salvador

Yago Savalla, de 16 anos, atingiu milhões de pessoas com interpretação de música "Homem com H" em apresentação no colégio

31.08.25 11h33

Dado Dolabella se pronuncia após condenação à prisão por agredir ex-namorada

01.09.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda