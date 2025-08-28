Capa Jornal Amazônia
Dolabella diz que empurrou cantor porque achou que ia beijar Wanessa: ‘Ele que tropeçou e caiu’

O ator deu novamente sua versão dos fatos após ser confrontado por uma internauta em seu perfil do Instagram

Victoria Rodrigues
fonte

As versões de Dado Dolabella e de Luan Pereira são diferentes sobre o caso. (Foto: Reprodução)

O ator Dado Dolabella utilizou as redes sociais novamente nesta quinta-feira (28) para relatar o episódio ocorrido durante uma confraternização dos participantes do quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão do Faustão. Na ocasião, o ator teria agredido fisicamente o cantor sertanejo Luan Pereira, enquanto ele estava dançando com sua ex-companheira, a cantora Wanessa Camargo.

A declaração sobre o ocorrido aconteceu após uma internauta aconselhar Dolabella a ir procurar ajuda psicológica para saber lidar em casos de estresse, como no dia da suposta agressão. “Eu não falo por mal, mas você precisa de ajuda para conseguir controlar esse seu impulso de quando fica nervoso. Precisa de ajuda, terapia. Um especialista consegue te ajudar e indicar melhores tratamentos”, indicou a mulher.

Para se defender, o ator relatou o que aconteceu segundo a sua versão dos fatos. “Eu não fiquei nervoso ali. Eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada. Eu tava de boa! Fui proteger ela. Eu nem vi quem era, o moleque tava de costas pra mim. Ele que tava bêbado, tropeçou e caiu. Aí a galera que viu no chão já supôs coisas e começou a fofoca. Mas a real é essa”, escreveu Dolabella.

Relembre a confusão entre Dado, Luan e Wanessa

A polêmica de agressão iniciou na noite desta quinta-feira (21), enquanto os participantes do quadro “Dança dos Famosos” estavam em uma comemoração dentro de um bar, que fica localizado no estado do Rio de Janeiro. Neste dia, o ator Dado Dolabella teria ficado com uma crise de ciúmes depois de avistar Wanessa Camargo dançando com Luan Pereira.

O cantor sertanejo deu uma versão dos fatos diferente da que Dado narrou em suas mídias sociais. “Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão. Do nada, por nada. Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, [mas] levantei assim, sem entender o que aconteceu porque eu sou muito da paz. Olhei para o lado, estava todo mundo indignado”, relatou Luan.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

