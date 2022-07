Namorado de Fátima Bernardes brinca após saída da apresentadora do 'Encontro': 'Só comigo agora'

Depois de 10 anos no ar à frente do programa “Encontro”, na Globo, Fátima Bernardes deixou a apresentação na última sexta-feira (1º) e apresentará o reality "The Voice Brasil", que ainda não tem data de estreia definida. Seu namorado, Túlio Gadêlha fez um post no Instagram e confessou que sentirá falta da atração e fez uma brincadeira sobre a amada.

“A partir de hoje, o encontro será só comigo”, escreveu o deputado federal.

Na publicação, Fátima aparece durante jantar romântico em uma foto e, na outra, os dois estão juntos. A apresentadora fez questão de deixar um recado para o namorado: "Tudo muito emocionante por aqui".

Entenda a mudança na Globo

A partir da próxima segunda-feira (4), Patrícia Poeta e Manoel Soares assumem o lugar de Fátima Bernardes na apresentação do "Encontro", que irá ao ar antes do "Mais Você", que continua sob o comando de Ana Maria Braga.