Túlio Gadêlha compartilha momentos com Fátima Bernardes no Jalapão

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha viajaram para o Jalapão no final do mês passado e, neste domingo (15), o deputado federal compartilhou no Instagram algumas fotos da viagem e confessou sentir saudades. "Saudade da nossa barraca, do nosso banho de cachoeira e de viajar só com o essencial", escreveu Túlio.

Fátima Bernardes respondeu o namorado nos comentários: "Já já tem mais", escreveu a jornalista e apresentadora. Os dois costumam viajar bastante pelo Brasil.