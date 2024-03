Na reta final da gravidez, ex-BBB Munik fala sobre ansiedade e relembra crise com corpo

Na reta final da gravidez, Munik Nunes não vê a hora de conhecer a carinha da primeira filha, Catarina, fruto de seu casamento com o empresário Paulinho Simões.

Segundo a influenciadora, em uma entrevista para a Glamour, ela vive um mix de emoção e ansiedade. "No primeiro e segundo trimestres estava bem tranquila, mas agora que está chegando perto, veio a ansiedade. Mas acredito que faz parte. A vontade de conhecer, de ver o rostinho, de abraçar e dar muitos beijos no pezinho”,explicou.

Com oito meses de gestação, Munik entrega que está cada vez mais difícil se movimentar. “Me sinto mais indisposta, me canso muito rápido. Minha respiração está mais curta e sinto falta de ar, já não tenho posição para dormir e às vezes tenho insônia (risos), faz parte do processo”, contou a campeã do Big Brother 16, que vai tentar parto normal.

A influenciadora admitiu ainda que ver o corpo mudando ao longo dos meses não foi fácil. Munik precisou procurar ajuda médica a fim de cuidar da sua saúde mental. "O corpo todo muda. Corpo e mente. Lembro que no primeiro trimestre foi bem difícil lidar com todos os sentimentos, e procurei tratar isso na terapia. Aos poucos, fui aprendendo a lidar com essas mudanças emocionais, e depois de alguns meses, veio a mudança do corpo, aparecimento de mais celulite, flacidez e dores”, desabafou.