Ex-BBB Munik Nunes faz carreira de sucesso como influencer digital

Munik Nunes foi a campeã mais jovem do Big Brother Brasil, da TV Globo, com apenas 19 anos, sendo eleita com mais de 61% dos votos no BBB 16. Cinco anos se passaram e a goiana, que também esteve no Power Couple 3, da Record, agora faz sucesso como influencer digital.

São 9 milhões de seguidores no Instagram, 491 mil no Twitter, e mais de 1,6 milhão de curtidas no TikTok. Um conteúdo que agrada várias marcas com quem a influenciadora já trabalhou.

“Viver a experiência nos dois realities foi muito importante, tanto para meu crescimento pessoal quanto profissional. Pude trabalhar o autoconhecimento, investir na área de atuação que gosto e ter a possibilidade de estar ainda mais próxima das pessoas. Ser influenciadora tem a sua responsabilidade, e hoje é o que eu mais gosto de fazer”.

Antes de entrar no BBB, Munik foi secretária e promotora de eventos, além de trabalhar em salão de beleza. Ao falar de beleza nas redes sociais, ela assume quando se arrepende de algum procedimento estético. Recentemente, a influenciadora explicou sobre um problema que teve na ruptura do implante mamário e confessou arrependimento por ter colocado as próteses de silicone.

Munik também passou por uma Lipo LAD. “A recuperação foi bem mais tranquila que a da mama. Ficou do jeito que eu queria”.