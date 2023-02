Munik Nunes se casa com Paulo Simão e pega fãs de surpresa

A ex-bbb Munik Nunes pegou vários fãs de surpresa ao publicar nas suas redes sociais, fotos da cerimônia intimista que realizou para se casar com o empresário Paulo Simão. A celebração contou com poucos convidados. O marido comentou as imagens expressando seu amor pela influenciadora. "Te amo, minha esposa", escreveu o empresário.

Através dos stories, a modelo contou detalhes de como aconteceu a cerimônia: “Vou pegar muita gente de surpresa agora, viu? Eu casei no ano passado, foi um casamento civil aqui em casa. Foi uma cerimônia simples, para pouquíssimas pessoas. Muita gente não sabia, amigos, familiares. Agora estão sabendo”, confessou.

Ainda segundo Munik, a ideia do casal era planejar uma festa maior mas acabaram mudando de ideia. “Em uma conversa sincera, aberta, percebemos que a festa não iria mudar nada no nosso relacionamento, até porque o mais importante já aconteceu", explicou. Munik Nunes já foi casada com Anderson Felicio e se separou em agosto de 2019.