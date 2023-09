MV Bill e Serjão Loroza são alguns nomes confirmados na Expo Favela Pará

A feira de negócios Expo Favela Innovation Pará divulgou a lista dos primeiros artistas e personalidades que farão parte do evento. O evento, que será realizado nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Usipaz Jurunas/Condor, vai apresentar 100 iniciativas empreendedoras nascidas e desenvolvidas nas periferias paraenses. O objetivo é criar um palco para o encontro desses empreendedores com investidores da área, gerando visibilidade e rentabilidade para os negócios.

De acordo com o produtor da Expo Favela Pará, Daniel Noel, a ideia foi convidar um time de peso para abrilhantar o evento. “São artistas e personalidades que tem muito a falar com o público paraense, abordando seu trabalho, suas conquistas e temas importantes para a sociedade”, iniciou. Daniel ressaltou ainda que os nomes confirmados são presenças estratégicas tanto para o tema central do evento, que é o desenvolvimento de negócios na periferia, quanto para as outras atividades culturais que serão promovidas.

MV Bill, Kmla CDD, Bob 13, Serjão Loroza, André Athayde, Raul Gazolla e Romahs Mascarenhas são alguns dos nomes já confirmados para o evento. Além dos projetos, a programação vai contar com painéis, palestras, workshops, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, cursos e outras atividades.

A feira é uma iniciativa da Favela Holding em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), e vem sendo realizada desde 2022, quando houve a primeira edição em São Paulo. Para este ano, edições regionais começaram a ser promovidas pelos quatro cantos do país. A Expo Favela Innovation tem cooperação internacional da UNESCO e parceria da TV Globo. A edição paraense conta com apoio local do Governo do Pará, via Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), e da TV Liberal, afiliada Rede Globo.

Como destacou o presidente da CUFA Pará, Jorge Tedson, o objetivo principal do projeto é dar visibilidade à periferia. “Queremos mostrar que na periferia temos gente trabalhadora, criativa e com grande potencial. Mostrar que as grandes ideias estão lá e apresenta-las para o grande público. A participação desses grandes artistas só mostra que estamos no caminho certo”, concluiu o presidente.

VEJA MAIS

Artistas convidados

Entre os nomes confirmados, um dos destaques é o rapper MV Bill, um dos fundadores da Central Única das Favelas, além de ser um dos principais ativistas sociais do Brasil. Além dele, marcará presença no evento, Kmila CDD, uma das grandes vozes femininas do rap brasileiro e uma das pioneiras no ritmo.

Bob 13 também estará em solo paraense, fundador do maior coletivo de batalhas de rima do país, a Batalha da Aldeia (BDA). Bob é MC, apresentador e empresário. Conhecido pelo bom humor, Serjão Loroza também estará presente na Expo Favela Innovation para uma conversa sobre o mercado de trabalho e suas produções, seja no teatro, cinema, televisão ou música.

Além dele, outra figura conhecida na televisão que estará presente na feira é Raul Gazolla, apontado como galã de novelas de várias emissoras. Gazolla é embaixador do movimento anti-feminicídio no estado do Mato Grosso do Sul e foi convidado pelo Ministério Público para ampliar esta campanha por todo o Brasil.

Com mais de 10 anos de experiência em vendas, André Athayde também foi confirmado. Ele é Agency Partner da Meta/Facebook, uma das maiores redes sociais do mundo e levará essa experiência para o público. Finalizando os primeiros nomes divulgados, está Romahs Mascarenhas, cartunista, quadrinista e roteirista nos Estúdios Maurício de Sousa, construindo as historinhas da Turma da Mônica, o amazonense fará um bate-papo sobre o seu trabalho.

Agende-se

Expo Favela Pará

Data: 30/09 e 01/10

Local: Usipaz Jurunas/Condor (Passagem Motorizada, 5 - Condor, Belém - PA, 66033-530)